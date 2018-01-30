В Белогорске предотвратили ситуацию с нехваткой питьевой воды

В ночь с 29 на 30 января в Белогорске вышли из строя два глубинных насоса, сообщило ООО «Водоканал Белогорска». Это случилось на водонасосной станции № 3. Поломка произошла из-за износа оборудования.

Сотрудники предприятия запустили в работу две резервные скважины, чтобы не допустить ситуацию с нехваткой питьевой воды. Но, по словам специалистов, это может привести к ухудшению качества воды в микрорайоне Транспортный, сообщает официальный портал Белогорска.

Просмотров всего: 355

#Белогорск #ЖКХ

распечатать

Василий Кленин