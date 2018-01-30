Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:01 0

Амурский минтранс: перевозчики вправе устанавливать любую стоимость поездки в такси

Амурский минтранс: перевозчики вправе устанавливать любую стоимость поездки в такси
Фото: businesstravel.community

В амурском министерстве транспорта и строительства прокомментировали ситуацию по поводу резкого повышения стоимости поездки в одном из благовещенских такси в холода. Ведомство осуществляет региональный государственный контроль за ИП и юридическими лицами, которые занимаются перевозками на такси.

В минтрансе разъяснили, что в соответствии с правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, цена поездки определяется двумя способами: в зависимости от показаний таксометра или на основании установленного тарифа. Причем тариф перевозчик устанавливает по своему желанию. Фактически в службе такси вправе установить любую цену за поездку. Однако в этом случае информация об установленном тарифе должна быть обязательно размещена в салоне.

Отсутствие такой информации является нарушением. За это водитель может быть оштрафован на одну тысячу рублей, индивидуальный предприниматель – на десять тысяч рублей, а юридическое лицо – на 30 тысяч.

«Да, перевозчики вправе устанавливать любую стоимость поездки, и это не будет нарушением. Единственное будет нарушением, если все такси в городе возьмут и резко повысят цену на какую-то сумму, тогда это будет являться неким сговором. Но опять же это все занимает очень длительное время по разбирательству, – прокомментировали в региональном минтрансе. – Если есть какие-то вопросы по работе такси, можно обращаться к нам. Мы в рамках Кодекса об административном правонарушении будем проводить административное расследование и привлекать к ответственности. Но для этого, по возможности, надо предложить нам как можно больше доказательств. Если пассажир чем-то недоволен, можно сфотографировать, записать какое-то видео».

Помимо информации об условиях оплаты, в салоне на передней панели легкового такси должна быть информация о наименовании перевозчика, а также визитная карточка водителя с фотографией. Отсутствие всего перечисленного является нарушением.

По всем подобным фактам можно обращаться в министерство транспорта и строительства Амурской области по адресу в Благовещенске: ул. Зейская, 206, или позвонив по телефонам: (4162) 22-16-73, 22-39-92. По возможности необходимо приложить фото-, видеоматериалы, копию квитанции за оплату легкового такси.

Просмотров всего: 768

#транспорт #финансы

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Благовещенске проезд на красный привел к столкновению легковушек (видео)
Эксклюзив 6

Амурский коллекционер отчеканил циолковые из ступени первой ракеты, запущенной с Восточного
Происшествия

В Приамурье приставы арестовали имущество фирмы, задолжавшей 600 миллионов рублей
Происшествия

Вынужденно севший в Хабаровске самолет должен вылететь в Благовещенск в течение дня