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30января
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сегодня, 10:00 6

Названа причина снижения зарплаты сотрудников локомотивного депо в Тынде

Названа причина снижения зарплаты сотрудников локомотивного депо в Тынде
Фото: drive2.ru

Снижение заработной платы сотрудников ремонтного цеха локомотивного депо в Тынде связано с техническим сбоем. Об этом «Интерфаксу – Дальний Восток» сообщили в пресс-службе компании, являющейся работодателем.

«За декабрь 2017 года выявлена ошибка в работе автоматизированной системы по оформлению нарядов для начисления заработной платы. Из-за этого произошло расхождение в отраженных объемах работы и работах, прошедших оплату по сдельным нарядам работников пункта технического обслуживания локомотивов (ТО-2) (1 группы)», – сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, уже произведено доначисление. Все положенные сотрудникам деньги перечислены на их лицевые счета. Сейчас продолжается проверка существующих систем учета выполненных объемов работ на соответствие с начислением зарплаты.

В настоящее время в сервисном локомотивном депо (СЛД) Тында открыта общественная приемная. С работниками депо проводят личные встречи.

«Ситуация находится на контроле управляющей компании. СЛД Тында-Северная работает в штатном режиме, все сотрудники выходят на работу с соблюдением трудового графика. Социально-психологический климат стабильный. Забастовок, голодовок и иных асоциальных акций не проходило и не планируется», – сообщает компания-работодатель.

Как сообщало Амур.инфо, в январе работники ремонтного цеха локомотивного депо Тынды массово обратились в Тындинскую транспортную прокуратуру. Люди пожаловались, что руководство предприятия не платит им деньги в полном объеме. Ведомство проводит проверку.

Просмотров всего: 914

#происшествия #работа #транспорт #Тында

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    оптимизаторы хреновы

  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    5 часов назад

    "Асоциальные акции" это что-то новенькое... А что там насчет "быдла", уже ввели такое в корпоративный кодекс?

  • nerro

    nerro
    5 часов назад

    "не прокатило"

  • Ксенька

    Ксенька
    5 часов назад

    Да фигня все эти отмазки про сбой в системе. Надо же что то говорить. Сама работаю инженером по нормированию и видно когда что то не то в нарядах.Молчали бы рабочие, так и дальше не доплачивали бы. Экономия фонда заработной платы. Руководство премии получит.

  • Илья1380

    Илья1380
    5 часов назад

    Только коллективное сопротивление ещё как-то приводит буржуев в чувство.

  • Рамзай

    Рамзай
    39 минут назад

    Не всегда, к сожалению! Видать перед выборами спугнуло...

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