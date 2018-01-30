Названа причина снижения зарплаты сотрудников локомотивного депо в Тынде

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«За декабрь 2017 года выявлена ошибка в работе автоматизированной системы по оформлению нарядов для начисления заработной платы. Из-за этого произошло расхождение в отраженных объемах работы и работах, прошедших оплату по сдельным нарядам работников пункта технического обслуживания локомотивов (ТО-2) (1 группы)», – сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, уже произведено доначисление. Все положенные сотрудникам деньги перечислены на их лицевые счета. Сейчас продолжается проверка существующих систем учета выполненных объемов работ на соответствие с начислением зарплаты.

В настоящее время в сервисном локомотивном депо (СЛД) Тында открыта общественная приемная. С работниками депо проводят личные встречи.

«Ситуация находится на контроле управляющей компании. СЛД Тында-Северная работает в штатном режиме, все сотрудники выходят на работу с соблюдением трудового графика. Социально-психологический климат стабильный. Забастовок, голодовок и иных асоциальных акций не проходило и не планируется», – сообщает компания-работодатель.

Как сообщало Амур.инфо, в январе работники ремонтного цеха локомотивного депо Тынды массово обратились в Тындинскую транспортную прокуратуру. Люди пожаловались, что руководство предприятия не платит им деньги в полном объеме. Ведомство проводит проверку.