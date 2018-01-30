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30января
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сегодня, 09:12 0

Появились видео вывоза и установки ракеты на космодроме Восточный

Появились видео вывоза и установки ракеты на космодроме Восточный

Роскосмос опубликовал в социальных сетях два новых видео – вывоза и установки ракеты «Союз-2.1а» на стартовый комплекс космодрома Восточный. Пуск ракеты с разгонным блоком «Фрегат» запланирован на 1 февраля, она должна вывести в космос российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга ЧС «Канопус-В» № 3 и 4, а также девять спутников попутной полезной нагрузки.

Предстоящий пуск станет третьим в истории космодрома Восточный. Как сообщало Амур.инфо, изначально он был запланирован на декабрь 2017 года, однако из-за нештатной ситуации, возникшей во время второго пуска, дату решили сдвинуть.

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#космодром #технологии

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