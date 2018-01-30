Владельцев оружия обяжут носить опознавательные знаки: обзор прессы

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Что потребовали мигранты в Берлине; что случилось с повышением зарплат у ульяновских медиков; какой список книг для чтения составили лучшие педагоги страны; почему Россия не может достроить мост в Китай – обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

В «Российской газете» под заголовком «Выстрел онлайн» вы прочтете о том, что граждане, выходящие из дому с законным огнестрельным оружием, будут обязаны иметь на своей одежде опознавательный знак. Нововведения коснутся всех владельцев огнестрельного оружия – охотничьего, нарезного, травматического. В России их насчитывается до 8 миллионов человек. Пока, правда, это проект, который инициировали справедливоросы в Госдуме. Но вы же знаете, что чем абсурднее идея, тем скорее она воплощается в жизнь. В законопроекте прописывается обязательность видеорегистратора, вмонтированного в этот опознавательный знак. И как только владелец оружия достает его, регистратор должен тут же начать запись.

Также в номере

Еще в главной газете страны пишут о скандале, разгоревшимся в Берлине: мигранты требуют, чтобы у аптек «Мавританская» и «У мавра» сменили названия, поскольку они оскорбляют их национальные чувства. Если дело так пойдет дальше, то и Берлин переименуют.

Еще в газете о том, что ульяновским врачам в канун нового года более чем вдвое увеличили зарплаты. Понятно, что медики возрадовались и еще сильнее полюбили Родину. Но, как говорится, недолго музыка играла: оказалось, что зарплату увеличили по ошибке.

Не пропусти

Раскрываем «Комсомольскую правду», натыкаемся на вопрос, вынесенный в заголовок: «Переизбрание президента Чехии – тоже дело рук Москвы?» И с мыслью: «Кто бы сомневался, нет, конечно», подтвержденной в самом материале, переходим к другой публикации.

Из другой публикации вы узнаете, почему Россия не может достроить мост в Китай. Даже если вам не особо интересно, почему, всё равно прочтите: вкусно написано.

Также в номере

Кстати, о вкусности. В сегодняшней «Комсомолке» что ни страница – то материал, заслуживающий вашего внимания. Я, изучив их все, склонился к тому, чтобы назвать публикуемый под рубрикой «Педсовет». В нем про составленный лучшими педагогами страны золотой список книг, которые смогут подсадить подростка на чтение. Ну и о том, почему этот список на чтение не подсаживает. Тоже очень вкусно написано, что изучая представленную литературу, перестанешь удивляться тому, что справедливости нет, люди – жестокие уроды, а жизнь… Но определение жизни по случаю самоцензурности я опускаю и представляю вам возможность узнать его самим. Не думаю, впрочем, что вас оно удивит.

Очень интересно

«Амурская правда» ставит в известность о том, что амурчане стали реже умирать от отравления алкоголем – смертность снизилась в 2,5 раза. При этом розничные продажи спиртного выросли. Получается, происходит естественный отбор: остаются сильнейшие.

Еще пишут, что экс-директору благовещенской «управляйки» Антону Тарану суд, проявив гуманность, снизил штраф на целых 100 тысяч рублей – с 30 миллионов до 29 миллионов 900 тысяч целковых. Как говорится, мелочь, а приятно.

На посошок

Еще в «Амурской правде» рассказывается о том, что печально известную горнолыжную базу в Натальине, которую строили-строили, да так и не достроили, теперь перенесут поближе к областному центру – в Белогорье. И сделают это приморские специалисты. Учитывая, что Белогорье готовится стать общим досуговым центром и там скоро появятся экологическая и партизанская деревни, то впору туда же перенести и многострадальный туристический объект эвенкийское поселение, что под Тындой.

Еще в газете о том, что амурчане смогут проголосовать за президента Путина в любой точке страны. То есть, никуда не скрыться.