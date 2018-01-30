Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:31 9

Водитель, совершивший смертельное ДТП около ОКЦ, так и не признал, что был пьян

Водитель, совершивший смертельное ДТП около ОКЦ, так и не признал, что был пьян

В Благовещенском городском суде поставили точку в деле ДТП около ОКЦ. В понедельник, 29 января, водителя Сергея Буркова признали виновным в причинении смерти в состоянии алкогольного опьянения. Подсудимый до последнего отрицал, что был за рулем пьяным.

Последнее судебное заседание началось после двухчасового ожидания. В зал суда пришли родители погибшего в аварии Виталия Герова, пострадавшая девушка Мария Гришина, ее мама и журналисты. Адвоката подсудимого не было.

Зачитывая приговор, судья озвучил, что подсудимый ранее дважды привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

В суде водитель признал свою вину сразу, но частично. Он отрицал, что сбил людей в нетрезвом состоянии. По его версии, 6 мая 2017 года он работал на такси. По улице Ленина ехал по крайней правой полосе: не обратил внимания на сигнал светофора, не заметил, с какой скоростью ехал. На перекрестке улиц Ленина – Трудовой он внезапно увидел перед собой юношу и девушку, которые переходили дорогу. Он нажал на педаль тормоза, но было слишком поздно. После этого он остановился и сказал подбежавшим людям, чтобы вызвали скорую помощь. Люди начали его ругать, он испугался и уехал с места происшествия. На следующий день решил добровольно сдаться, но перед этим выпил около 200 граммов водки для храбрости.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», первоначально эта версия считалась основной. Гособвинение предлагало дать обвиняемому наказание в виде 2 лет шести месяцев лишения свободы.

Однако вскоре в распоряжении суда появилась видеозапись, на которой было видно, что машина, сбившая людей, выехала на встречную полосу, проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора на очень высокой скорости. Свидетели показали, что машина, не останавливаясь, сразу уехала с места преступления. Также пострадавшие были убеждены, что водитель находился в нетрезвом состоянии еще вечером, в день ДТП.

Позже, уже в ходе следствия, появился свидетель – официантка из кафе. Она увидела информацию о судебном разбирательстве на сайте Амур.инфо, написала в комментариях, что готова дать показания. Девушка заявила, что подсудимый в день совершения ДТП сидел в кафе с друзьями и выпивал.

Сторона защиты, в свою очередь, утверждала, что у женщины ранее был конфликт с подсудимым, и она испытывала к нему неприязнь.

Однако суд счел показания свидетельницы правдивыми, так как они подтверждаются другими свидетельствами и доказательствами. А версию стороны защиты признал недостоверной, поскольку ее позиция неоднократно менялась в ходе судебного расследования.

Таким образом, суд посчитал установленной вину подсудимого в совершении преступления по части 4 статьи 264 УК РФ и то, что водитель осознавал возможные последствия своего состояния, а потому проявил преступное легкомыслие.

Смягчающими обстоятельствами суд счел явку с повинной до начала уголовного преследования, наличие двоих малолетних детей и возмещение причиненного ущерба.

В итоге суд приговорил водителя к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Мать погибшего Ольга Герова заявила журналистам, что, по ее мнению, 4 года и 6 месяцев – очень маленький срок для наказания подсудимого. Она не поверила в раскаяние человека, который постоянно менял показания, до последнего не признавался, что был за рулем нетрезвым.

Потерпевшая сторона убеждена, что свидетелей защиты необходимо привлечь за дачу ложных показаний. И надеется, что прокуратура самостоятельно примет такое решение.

Мать погибшего добавила, что осужденный действительно передавал им деньги в качестве возмещения ущерба. Они пошли на оплату услуг адвоката.

Согласны ли вы с наказанием, которое получил водитель, пьяным сбивший студентов около ОКЦ?

4,5 года колонии – правильное наказание

Он должен был получить по максимуму – 7 лет

Достаточно было дать ему условное, он усвоил урок

Можно было и меньше 4,5 лет, главное, чтобы отсидел от звонка до звонка

Просмотров всего: 2745

#происшествия #суды #транспорт #авария возле ОКЦ

распечатать

Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Энн

    Энн
    6 часов назад

    Ну надо же, я думала, условно дадут или колонию-поселение, как у нас принято. Лишь бы теперь эту скотину по УДО не выпустили...

  • vitl33

    vitl33
    5 часов назад

    Выпустят железно. Сейчас через 2 месяца в поселение переведут, а ещё через 2 года по УДО в честь 75-ой годовщины победы в ВОВ. Только в ВОВ таких уродов убивали бы, а сейчас в одно место целует наша фемида!

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    5 часов назад

    Не признал, что был пьян..

    Как можно будучи трезвым - так ехать?

    Трезвый! Допустил Такие нарушения!

    Это все было намеренно? Ему просто так захотелось?

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    5 часов назад

    Суда по тому, что пишут журналисты, суд получается вывез это дело, так бы вообще 2 года или условно было что ли? Главное сейчас, чтобы вышестоящий не отменил это решение, а то адвокат еще чего там наплетет со свидетелями

  • ...ru

    ...ru
    4 часа назад

    За маневр, предшествующий столкновению, надо было обвинение в преднамеренном убийстве предъявлять. Маловато дали. Никакого раскаивания, сплошное вранье и попытка выкрутиться. Свидетелей защиты действительно привлекать надо чтобы другим не повадно было. А адвокатов лицензии лишить попутно.

  • Гагусик

    Гагусик
    4 часа назад

    Как земля носит таких уродов?..Он пьяный еще и в машине пассажиров возит, которые не подозревают и явно не желают становится клиентами ритуальных услуг...мало дали, хотя если от звонка до звонка посидит, может и что-то где-то защимит.

  • Touareg

    Touareg
    1 час назад

    Человек мог прожить 80 лет, а прожил всего 20 из-за безалаберного мудака за рулём, то есть он отнял 60 лет жизни, соответственно и у него должны отнять столько же, а не 4,5 года. Это просто смешное наказание за убийство.

  • Arbuz2009

    Arbuz2009
    1 час назад

    Преднамеренное убийство, нагло совершенное, пьяный, не остановился помочь, плевать хотел на тех людей, покинул место дтп, в суде нагло врет и дает ложные показания. Учитывая всё это дать 4 года? Сколько тому судье заплатили? Лишить этих уродов лицензии. Да и вообще, судье и прокурору, да и тому пьяному быдлу пусть вернутся в сто крат эти слезы

  • Техосмотр

    Техосмотр
    37 минут назад

    Управлявший джипом в пьяном состоянии Мухаммед аль-Кахтани на большой скорости врезался в другой автомобиль, где находились семь человек из одной семьи, в том числе дети. Шесть человек погибли на месте в результате аварии, одна девочка осталась жива.

    Он был казнен в понедельник в Эр-Рияде.

    Кому интересно, видео по ссылке http://my-files.ru/e0iukk

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Благовещенске проезд на красный привел к столкновению легковушек (видео)
Происшествия 1

Взятка судебному приставу обернулась для амурчанина двумя годами строгого режима
Происшествия

В Приамурье приставы арестовали имущество фирмы, задолжавшей 600 миллионов рублей
Происшествия

Вынужденно севший в Хабаровске самолет должен вылететь в Благовещенск в течение дня