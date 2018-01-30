Водитель, совершивший смертельное ДТП около ОКЦ, так и не признал, что был пьян

Последнее судебное заседание началось после двухчасового ожидания. В зал суда пришли родители погибшего в аварии Виталия Герова, пострадавшая девушка Мария Гришина, ее мама и журналисты. Адвоката подсудимого не было.

Зачитывая приговор, судья озвучил, что подсудимый ранее дважды привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

В суде водитель признал свою вину сразу, но частично. Он отрицал, что сбил людей в нетрезвом состоянии. По его версии, 6 мая 2017 года он работал на такси. По улице Ленина ехал по крайней правой полосе: не обратил внимания на сигнал светофора, не заметил, с какой скоростью ехал. На перекрестке улиц Ленина – Трудовой он внезапно увидел перед собой юношу и девушку, которые переходили дорогу. Он нажал на педаль тормоза, но было слишком поздно. После этого он остановился и сказал подбежавшим людям, чтобы вызвали скорую помощь. Люди начали его ругать, он испугался и уехал с места происшествия. На следующий день решил добровольно сдаться, но перед этим выпил около 200 граммов водки для храбрости.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», первоначально эта версия считалась основной. Гособвинение предлагало дать обвиняемому наказание в виде 2 лет шести месяцев лишения свободы.

Однако вскоре в распоряжении суда появилась видеозапись, на которой было видно, что машина, сбившая людей, выехала на встречную полосу, проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора на очень высокой скорости. Свидетели показали, что машина, не останавливаясь, сразу уехала с места преступления. Также пострадавшие были убеждены, что водитель находился в нетрезвом состоянии еще вечером, в день ДТП.

Позже, уже в ходе следствия, появился свидетель – официантка из кафе. Она увидела информацию о судебном разбирательстве на сайте Амур.инфо, написала в комментариях, что готова дать показания. Девушка заявила, что подсудимый в день совершения ДТП сидел в кафе с друзьями и выпивал.

Сторона защиты, в свою очередь, утверждала, что у женщины ранее был конфликт с подсудимым, и она испытывала к нему неприязнь.

Однако суд счел показания свидетельницы правдивыми, так как они подтверждаются другими свидетельствами и доказательствами. А версию стороны защиты признал недостоверной, поскольку ее позиция неоднократно менялась в ходе судебного расследования.

Таким образом, суд посчитал установленной вину подсудимого в совершении преступления по части 4 статьи 264 УК РФ и то, что водитель осознавал возможные последствия своего состояния, а потому проявил преступное легкомыслие.

Смягчающими обстоятельствами суд счел явку с повинной до начала уголовного преследования, наличие двоих малолетних детей и возмещение причиненного ущерба.

В итоге суд приговорил водителя к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Мать погибшего Ольга Герова заявила журналистам, что, по ее мнению, 4 года и 6 месяцев – очень маленький срок для наказания подсудимого. Она не поверила в раскаяние человека, который постоянно менял показания, до последнего не признавался, что был за рулем нетрезвым.

Потерпевшая сторона убеждена, что свидетелей защиты необходимо привлечь за дачу ложных показаний. И надеется, что прокуратура самостоятельно примет такое решение.

Мать погибшего добавила, что осужденный действительно передавал им деньги в качестве возмещения ущерба. Они пошли на оплату услуг адвоката.