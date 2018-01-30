Амурские депутаты хотят запретить магазинам закупать добычу у охотников-любителей

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В Законодательном собрании Амурской области подготовлена поправка к федеральному закону об охоте. Депутаты предлагают запретить некоторым магазинам закупать добычу у охотников-любителей. Такая мера призвана ограничить незаконный оборот продукции охоты.

«Запрещается юрлицам и ИП, ведущим розничную торговлю и не включенным в охотхозяйственный реестр, закупать продукцию охоты от физлиц, добывших ее при осуществлении любительской и спортивной охоты», – цитирует поправку к закону «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» «Парламентская газета».

Авторы инициативы считают, что когда мясо диких животных принимается обычными торговыми точками, а не охотхозяйствами, это стимулирует людей к браконьерству. «Создается экономическая основа добывать побольше и извлекать прибыль от незаконной охоты, – говорится в пояснительной записке. – Это противоречит целям любительской охоты: спортивный интерес и добыча для личного потребления».

Исключение для охотхозяйств, включенных в госреестр, предлагается оставить, так как браконьеры с ними не связываются: приемка дичи происходит на основании охотничьего билета и разрешений на отстрел.

На сайте Законодательного собрания Амурской области сообщается, что сейчас мясо диких копытных животных сдается физическими лицами в торговые точки или сети, не осуществляющие ведение охотничьего хозяйства.

«Таким образом, право осуществлять закупку продукции охоты у физических лиц будет предоставляться только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, включенные в охотхозяйственный реестр», – говорится на сайте заксобрания.

Инициатива была одобрена комитетом по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии, а также экспертным советом при амурском заксобрании. Региональные чиновники минюста, Роспотребнадзора, ветнадзора и охотуправления также рекомендовали парламенту внести инициативу в Госдуму.