Тихо, ясно, не холодно: прогноз погоды в Амурской области на 30 января

Фото: tailytales.ru

30 января, во вторник, в Амурской области ясно. Дует северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, временами наблюдается штиль. Уличные термометры в течение дня покажут 16-21, местами по северу – 25 градусов ниже нуля.

В Благовещенске сегодня малооблачно, без осадков. Ветер с северо-запада дует со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура составит минус 15-17 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 339

#СМИ

распечатать

Нина Гвоздкова