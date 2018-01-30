Тихо, ясно, не холодно: прогноз погоды в Амурской области на 30 января
30 января, во вторник, в Амурской области ясно. Дует северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, временами наблюдается штиль. Уличные термометры в течение дня покажут 16-21, местами по северу – 25 градусов ниже нуля.
В Благовещенске сегодня малооблачно, без осадков. Ветер с северо-запада дует со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура составит минус 15-17 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.
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