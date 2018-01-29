Очевидцы: в благовещенском кафе пельмени хранят на крыше под открытым небом (видео)

Пользователи WhatsApp делятся видео, снятым, как утверждается, на территории одного из кафе китайской кухни в Благовещенске. Автор ролика неизвестен, как и дата съемки. На кадрах видно, как человек азиатской внешности перекладывает в поддон пельмени, лежащие прямо на железной крыше.

«Вот так у нас в (…) готовят пельмени вкусные», – произносит за кадром мужчина. «Третьи сутки они уже лежат вот здесь, на крыше. Сейчас они соберут – и вон в те пакетики», – говорит женщина.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» обратился за комментарием в кафе, название которого упоминается в ролике. Сотрудница заведения сообщила, что сомневается в правдивости видео.

«Такого вообще не могло быть. На мой взгляд, это просто какая-то провокация. Потому что сейчас очень много у нас кафе китайской кухни, которые между собой конкурируют», – сказала собеседница.