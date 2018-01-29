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29 января 2018, 22:07 9

Очевидцы: в благовещенском кафе пельмени хранят на крыше под открытым небом (видео)

Очевидцы: в благовещенском кафе пельмени хранят на крыше под открытым небом (видео)

Пользователи WhatsApp делятся видео, снятым, как утверждается, на территории одного из кафе китайской кухни в Благовещенске. Автор ролика неизвестен, как и дата съемки. На кадрах видно, как человек азиатской внешности перекладывает в поддон пельмени, лежащие прямо на железной крыше.

«Вот так у нас в (…) готовят пельмени вкусные», – произносит за кадром мужчина. «Третьи сутки они уже лежат вот здесь, на крыше. Сейчас они соберут – и вон в те пакетики», – говорит женщина.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» обратился за комментарием в кафе, название которого упоминается в ролике. Сотрудница заведения сообщила, что сомневается в правдивости видео.

«Такого вообще не могло быть. На мой взгляд, это просто какая-то провокация. Потому что сейчас очень много у нас кафе китайской кухни, которые между собой конкурируют», – сказала собеседница.

Просмотров всего: 1326

#жизнь #здоровье

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    озвучьте название

  • •••pajzii

    •••pajzii
    4 часа назад

    Санья на Тенистой

  • mp2mp

    mp2mp
    4 часа назад

    Много вопросов к видео. И не обязательно, что собираемое пойдет на продажу и на приготовление блюд. Нужно знать.

  • v77

    v77
    4 часа назад

    Помню, в 90-е, 2000-ые в Хейхэ на острове в кафешках ели, многие, наверняка. Названия у них бесхитростные, "У Маши", "У Тани". Так вот, зимой заходили в эти кафешки по узкой тропинке, так как от дороги и до самого входа в "кафе", прямо на расстеленной газетке, на земле, лежали пельмени. Ну вроде как в морозилке. А еще помню, вместо туалета, там был закуток и стояло ведро, вечно переполненное малой нуждой. И на двери т.н. туалета была прикреплена бумага формата А4, на которой крупными буквами было написано "Не ср..ть!". И ничего, народ валом в эти кафешки шёл, даже места, бывало, были все заняты, и никто не травился.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Не погрешимого бизнеса не бывает. Причина в в экономии во всем. Экономия продвигает находчивость в ущерб санитарии и здоровья клиентуры. Отсутствие контроля - это то, что и есть принцип бизнеса.

    Сколькр уж отравлений обьявлено.

    Вроде в Хабаровске очередное было сообощение об отравившихся кроме тех, что отравились в Улан Уде.

  • Rusantik

    Rusantik
    3 часа назад

    В покупные пельмени филе не положено :) Идет туда у недобросовестных производителей: шкура,хвосты,мозги,глаза животных Повезет если просто жилы перемолотые с обрезками + глюконат натрия,перец,соль

    А то что на крыше валяются это мелочи :) Температура кипения воды убивает микробы :)

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Rusantik

    В покупные пельмени филе не положено :) Идет туда у недобросовестных производителей: шкура,хвосты,мозги,глаза животных Повезет если просто жилы перемолотые с обрезками + глюконат натрия,перец,соль

    А то что на крыше валяются это мелочи :) Температура кипения воды убивает микробы :)



    Не всякие микробы убивает температура воды и это тоже факт.

    К примеру пельмень - это как защитным бункером может послужить спрятавшемуся в самый ее нутрь микробу. Попробуй температурой добраться до него если он еще и температуро устоичивость имеет достаточную.

    А шашлык. Где это видано и где это слыхано, чтоб мясо шашлычное до самой нутренности прожарился на каком-то хилом угольке.

  • Rusantik

    Rusantik
    3 часа назад

    OT

    Rusantik

    В покупные пельмени филе не положено :) Идет туда у недобросовестных производителей: шкура,хвосты,мозги,глаза животных Повезет если просто жилы перемолотые с обрезками + глюконат натрия,перец,соль

    А то что на крыше валяются это мелочи :) Температура кипения воды убивает микробы :)



    Не всякие микробы убивает температура воды и это тоже факт.

    К примеру пельмень - это как защитный бункер может послужить спрятавшемуся в самый ее нутрь микроб. Попробуй температурой добраться до него если он еще и температуро устоичивость имеет достаточную.



    Нельзя не согласиться Микробы они разные бывают :) И не страшен многим из них ни жар ни холод В космосе вообще могут летать сколько угодно

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Rusantik

    OT

    Rusantik

    В покупные пельмени филе не положено :) Идет туда у недобросовестных производителей: шкура,хвосты,мозги,глаза животных Повезет если просто жилы перемолотые с обрезками + глюконат натрия,перец,соль

    А то что на крыше валяются это мелочи :) Температура кипения воды убивает микробы :)



    Не всякие микробы убивает температура воды и это тоже факт.

    К примеру пельмень - это как защитный бункер может послужить спрятавшемуся в самый ее нутрь микроб. Попробуй температурой добраться до него если он еще и температуро устоичивость имеет достаточную.



    Нельзя не согласиться Микробы они разные бывают :) И не страшен многим из них ни жар ни холод В космосе вообще могут летать сколько угодно



    Воот. Я и говорю, чтоб избавиться от микробов нужен комплекс обезараживающих технологий, а не одна только температура. Иной раз на все микробы и водочки в желудок достаточно или уксуса в продукт.. Но иные микробы и полезны организму и даже очень нужные. .Санитария - это одна из важнекйших комплексных элементов антимикробных действий. А тут нужен контроль над безответственными.

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