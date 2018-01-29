В Приамурье открылась лаборатория, где планируют печатать 3D-органы

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«3D-принтинг в мире только развивается, и мы с партнерами из Новосибирска работаем над оборудованием, которое могло бы печатать клетки органов – ткани печени, ткани кожи и другое. Инженеры разрабатывают программу обеспечения, мы – биочернила для "печати". Полученный материал будет использован при исследованиях различных заболеваний», – сказал агентству генеральный директор компании «Некст Ген Биосистем», созданной на базе Амурской медицинской академии, Сергей Белугин.

Весь «напечатанный» материал будет использоваться в медицине. Например, выращенная кожа – в ожоговых центрах. «При ожоге тела в 30 процентов и более, чтобы закрыть раны, кожу брать неоткуда, а чужую использовать нельзя. Для этого мы и будем выращивать кожу в инкубаторах. По времени это будет занимать от двух недель», – рассказал Сергей Белугин.

Еще одно из направлений лаборатории – более углубленное исследование онкологических заболеваний и сотрудничество с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге. Такое сотрудничество позволит получать результаты анализов в более сжатые сроки, пациентам не нужно будет ездить на обследования в центральную часть страны, а также клиники Европы или Азии. В перспективе у ученых – создание криобанка.

«Создание криобанка стратегически важно не только для населения Амурской области, но и Дальнего Востока в целом. Здесь можно хранить достаточное количество материала, который в дальнейшем поможет в лечении различных заболеваний человека. Но это очень затратный проект, поэтому пока составляем бизнес-планы, проводим маркетинговые исследования. Как будет готово, начнем искать инвесторов», – отметил Белугин.

По информации Агентства по привлечению инвестиций Амурской области, специалисты, ознакомившись с проектом молодых ученых, намерены его поддержать. «Агентство по привлечению инвестиций поможет проекту получить финансирование», – сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.