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29 января 2018, 20:52 0

В Приамурье открылась лаборатория, где планируют печатать 3D-органы

В Приамурье открылась лаборатория, где планируют печатать 3D-органы
Фото: korrespondent.net

В Благовещенске начала работу клеточная лаборатория. В конце 2018 года здесь планируют вырастить первые клетки человеческой кожи, а также заняться печатью 3D-органов. Материалы будут использоваться для исследований в области медицины, пишет ТАСС.

«3D-принтинг в мире только развивается, и мы с партнерами из Новосибирска работаем над оборудованием, которое могло бы печатать клетки органов – ткани печени, ткани кожи и другое. Инженеры разрабатывают программу обеспечения, мы – биочернила для "печати". Полученный материал будет использован при исследованиях различных заболеваний», – сказал агентству генеральный директор компании «Некст Ген Биосистем», созданной на базе Амурской медицинской академии, Сергей Белугин.

Весь «напечатанный» материал будет использоваться в медицине. Например, выращенная кожа – в ожоговых центрах. «При ожоге тела в 30 процентов и более, чтобы закрыть раны, кожу брать неоткуда, а чужую использовать нельзя. Для этого мы и будем выращивать кожу в инкубаторах. По времени это будет занимать от двух недель», – рассказал Сергей Белугин.

Еще одно из направлений лаборатории – более углубленное исследование онкологических заболеваний и сотрудничество с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге. Такое сотрудничество позволит получать результаты анализов в более сжатые сроки, пациентам не нужно будет ездить на обследования в центральную часть страны, а также клиники Европы или Азии. В перспективе у ученых – создание криобанка.

«Создание криобанка стратегически важно не только для населения Амурской области, но и Дальнего Востока в целом. Здесь можно хранить достаточное количество материала, который в дальнейшем поможет в лечении различных заболеваний человека. Но это очень затратный проект, поэтому пока составляем бизнес-планы, проводим маркетинговые исследования. Как будет готово, начнем искать инвесторов», – отметил Белугин.

По информации Агентства по привлечению инвестиций Амурской области, специалисты, ознакомившись с проектом молодых ученых, намерены его поддержать. «Агентство по привлечению инвестиций поможет проекту получить финансирование», – сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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#здоровье #технологии

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