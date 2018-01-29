За неделю долги по зарплатам в Приамурье уменьшились на 12 миллионов рублей

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В правительстве Амурской области прошло очередное заседание рабочей группы по погашению задолженности по зарплате на предприятиях региона. Было озвучено, что за минувшую неделю долги уменьшились более чем на 12,5 миллиона рублей. На сегодняшний день суммарный долг составляет 53,8 миллиона рублей.

В полном объеме за неделю погасило задолженность по зарплате ФГУП «Главное военно-строительное управление № 12». Предприятие выплатило работникам почти 4 миллиона рублей. Сократило свои долги на 1,6 миллиона рублей ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6». Этому предприятию осталось погасить еще 13,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Из числа предприятий-должников шесть – организации-банкроты. Они должны сотрудникам 18 миллионов рублей. До конца февраля две компании намерены погасить все свои задолженности – это «Амурдормаш» и «Тында лес». В активах же предприятия «АмурМехТранс» уже определены источники, которые позволят выплатить работникам все долги в ближайшее время; в рамках судебного производства идет продажа имущества, вырученные средства будут направлены на погашение долгов перед людьми.

Губернатор Амурской области Александр Козлов поручил рабочей группе и профильным министерствам разработать для каждой организации-банкрота отдельный календарь с указанием дат и мер, направленных на погашение долгов.

«Стоит отметить высокую эффективность совместных усилий. Объем долгов, с которым мы начали работать в прошлом году, значительно уменьшился. Сейчас с большой долей уверенности можно говорить о скорой ликвидации проблемы. При этом нам необходимо не допустить появления новых должников, посильно помогая предприятиям, попавшим в сложную ситуацию, и строго контролируя деятельность руководства», – сказал Александр Козлов.