В Тынде оштрафовали предпринимателя, торговавшего алкоголем без лицензии

Фото: urmozg.ru

В ноябре 2017 года в Тынде полицейские выявили магазин, где велась торговля алкогольной продукцией без лицензии. В поле зрения правоохранителей попала торговая точка под названием «Эдельвейс». Дело дошло до суда, и предприниматель, ведущий незаконный бизнес, был оштрафован на крупную сумму.

Соответствующее решение 29 января вынес Арбитражный суд Амурской области. Как сообщается на сайте ведомства, предпринимателя признали виновным в административном правонарушении и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Алкоголь, изъятый в ходе полицейской проверки, постановили конфисковать.

Просмотров всего: 245

#закон #происшествия #суды #торговля #Тында

распечатать

Александр Авдеев