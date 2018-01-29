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29 января 2018, 20:16 0

В Тынде оштрафовали предпринимателя, торговавшего алкоголем без лицензии

В Тынде оштрафовали предпринимателя, торговавшего алкоголем без лицензии
Фото: urmozg.ru

В ноябре 2017 года в Тынде полицейские выявили магазин, где велась торговля алкогольной продукцией без лицензии. В поле зрения правоохранителей попала торговая точка под названием «Эдельвейс». Дело дошло до суда, и предприниматель, ведущий незаконный бизнес, был оштрафован на крупную сумму.

Соответствующее решение 29 января вынес Арбитражный суд Амурской области. Как сообщается на сайте ведомства, предпринимателя признали виновным в административном правонарушении и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Алкоголь, изъятый в ходе полицейской проверки, постановили конфисковать.

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#закон #происшествия #суды #торговля #Тында

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