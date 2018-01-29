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29 января 2018, 20:01 10

В Благовещенске инспектор ГИБДД спас мужчину, у которого случился приступ эпилепсии

В Благовещенске инспектор ГИБДД спас мужчину, у которого случился приступ эпилепсии
Фото: gibdd.ru

В Благовещенске госавтоинспектор помог предотвратить трагедию. Он вовремя пришел на помощь 40-летнему мужчине, у которого случился эпилептический приступ.

Гражданин, которому впоследствии пришлось оказывать экстренную помощь, обратился в Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД УМВД России по Амурской области. В зале амурчанину внезапно стало плохо. Мужчина упал, начал задыхаться и синеть. Капитан полиции Максим Порохов, не дожидаясь приезда скорой помощи, подбежал к нему и стал оказывать первую медицинскую помощь. Разжав рот ложкой, полицейский перевернул посетителя на бок. Мужчина задышал и начал постепенно приходить в себя.

Прибывшие на место медики продолжили оказывать помощь пострадавшему. В дальнейшем он был доставлен в больницу, сообщает управление ГИБДД по Амурской области.

Просмотров всего: 1090

#здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • КанзаС

    КанзаС
    7 часов назад

    Каждому Инспектору по ложке в карман! Капитану медаль за спасение Утопающего( ибо нет медали за спасение эпилептика) и в Майоры! А эпилептика лишить прав,ибо на дороге они реально Опасны!

  • DrDimon

    DrDimon
    7 часов назад

    Вообще-то насильственно разжимать рот и толкать туда любые предметы (ложки, ручки, расчески и т. д.) при эпилептическом припадке категорически запрещается.

    На бок перевернул - верно. Подложить под руки/ноги/голову что-то мягкое, чтобы не расшибся. И все. Ждать.

    В "полевых условиях" остановить припадок невозможно. Сам прекратится через пару минут, иначе вызывать скорую.

  • позитивный

    позитивный
    6 часов назад

    В первые согласен с Димоном..

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    6 часов назад

    Пришёл в себя пострадавший, а зубов то нет!!! А это нынче не дешевое удовольствие - зубы вставить....Скажет ли он спасибо спасителю(((

  • paravis

    paravis
    6 часов назад

    КанзаС

    Каждому Инспектору по ложке в карман! Капитану медаль за спасение Утопающего( ибо нет медали за спасение эпилептика) и в Майоры! А эпилептика лишить прав,ибо на дороге они реально Опасны!



    Скорее да.

  • tankist btb

    tankist btb
    5 часов назад

    Да теперь ему точно права не понадобятся

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    5 часов назад

    мой отец спас много жизней, в том числе оказывал подобную помощь на улицах людям, но при этом всегда старался покинуть место раньше чем приедут медики после того, как убеждался что человеку уже хорошо и собрались люди, что бы его лишнем вниманием не одолевали. не ну мужик тоже молодец!! не растерялся

  • Алекс Ветер

    Алекс Ветер
    3 часа назад

    Я так понимаю было так - мужик придя в отдел увидел очередь офигенную и список доков на регистрацию. Охренел от увиденного и его начало колбасить.

    Сотрудник понимая что ему этого зарегеного как раз до плана за мес. и не хватит, бросился спасать премию с криками "понавыдают эпилептикам права епть!". В результате почти хеппи енд.

    П.с. у мужика кстати может и прав нет. Поставить то на учет авто никто не запрещал, об этом то никто не подумал, да?

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    2 часа назад

    Алекс Ветер

    Я так понимаю было так - мужик придя в отдел увидел очередь офигенную и список доков на регистрацию. Охренел от увиденного и его начало колбасить. Сотрудник понимая что ему этого зарегеного как раз до плана за мес. и не хватит, бросился спасать премию с криками "понавыдают эпилептикам права епть!". В результате почти хеппи енд. П.с. у мужика кстати может и прав нет. Поставить то на учет авто никто не запрещал, об этом то никто не подумал, да?



    Ни дать, ни взять - Никита Михалков. Вам бы батенька фильмы снимать короткометражные.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    2 часа назад

    позитивный

    В первые согласен с Димоном..



    Я иногда готов согласиться и с Василием. Я уважаю мнение Василия.

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