В Благовещенске инспектор ГИБДД спас мужчину, у которого случился приступ эпилепсии

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В Благовещенске госавтоинспектор помог предотвратить трагедию. Он вовремя пришел на помощь 40-летнему мужчине, у которого случился эпилептический приступ.

Гражданин, которому впоследствии пришлось оказывать экстренную помощь, обратился в Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД УМВД России по Амурской области. В зале амурчанину внезапно стало плохо. Мужчина упал, начал задыхаться и синеть. Капитан полиции Максим Порохов, не дожидаясь приезда скорой помощи, подбежал к нему и стал оказывать первую медицинскую помощь. Разжав рот ложкой, полицейский перевернул посетителя на бок. Мужчина задышал и начал постепенно приходить в себя.

Прибывшие на место медики продолжили оказывать помощь пострадавшему. В дальнейшем он был доставлен в больницу, сообщает управление ГИБДД по Амурской области.