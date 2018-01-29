Весь полет ракеты, стартующей с Восточного, отследят специальные пункты

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Специалисты перебросили мобильные измерительные пункты (МИП) в ключевые точки на территории РФ по трассе полета ракеты «Союз-2.1а», старт которой с космодрома Восточный намечен на 1 февраля. МИП будут оперативно собирать и обрабатывать всю телеметрическую информацию о состоянии самой ракеты и спутников «Канопус-В» № 3 и № 4.

Конструкция таких мобильных пунктов предусматривает возможность оперативной переброски всеми видами транспорта, их работа возможна на необорудованных площадках в любой точке планеты. Устройства принимают, обрабатывают и передают по каналам спутниковой связи или наземным каналам телеметрическую информацию от ракетно-космической техники.

По словам заместителя генерального конструктора холдинга «Российские космические системы» Владимира Денежкина, использование МИП позволит максимально оперативно реагировать на любые ситуации и своевременно вносить коррективы.

Каждый такой комплекс состоит из двух 20-футовых контейнеров: информационно-измерительного модуля и модуля приема и обработки информации дистанционного зондирования Земли. МИП может работать в любых условиях эксплуатации – при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов, при сильных вибрациях и многократных механических ударах, а также в условиях волнения моря при установке на корабле, сообщается на сайте Роскосмоса.

Антенная система МИП может работать с любыми типами существующих и перспективных телеметрических систем. Электронная часть системы унифицирована и состоит из высокотехнологичных радиоэлектронных блоков, объединенных единым интерфейсом, что существенно увеличивает ее ремонтопригодность и модернизационный потенциал.