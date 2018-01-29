В торговом порту Благовещенска обнаружили зараженные киви

Фото: diabetik.guru

24 января на складах торгового порта Благовещенска были обнаружены зараженные вредителями фрукты. В партии киви из КНР выявили тутовую щитовку.

Тутовая щитовка – вредитель плодовых, декоративных и лесных культур, отсутствующий на территории России. Щитовки наносят серьезный вред яблоне, груше, персику, абрикосу, сливе, красной и черной смородине, ежевике, винограду, черешне, вишне. Повреждают многие лесные и декоративные культуры.

Помимо плодовых, декоративных и лесных культур, щитовки способны повреждать и ряд травянистых овощных культур: тыкву, морковь, кормовую свеклу, баклажан.

Расселение щитовок происходит, главным образом, пассивно – с зараженным посадочным материалом: саженцами и черенками. Вредители могут быть ввезены с различными плодовыми посадочными материалами (саженцы, взрослые растения и так далее). Опасности для человека не представляют. Фрукты перед употреблением необходимо тщательно промывать, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Амурской области.

В отношении зараженной партии киви были приняты меры в соответствии с законодательством РФ. О чем именно идет речь, не уточняется.