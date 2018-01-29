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29 января 2018, 18:47 0

В Благовещенске без водоснабжения остались три многоквартирных дома

В Благовещенске без водоснабжения остались три многоквартирных дома
Фото: ruinformer.com

29 января в Благовещенске было отключено водоснабжение в трех многоквартирных домах по адресам: улица Калинина, № 105, 105/1 и 105/3. Причиной стал порыв на водоводе. Специалисты проводят аварийные работы.

Дома лишились как холодного, так и горячего водоснабжения. Был организован подвоз воды жильцам. Работы по ликвидации порыва должны завершиться вечером 29 января или утром 30-го, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе «Амурских коммунальных систем».

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#ЖКХ #происшествия

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