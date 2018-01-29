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29 января 2018, 18:31 2

Экс-министр спорта Приамурья принял участие в соревнованиях по гонкам на льду

Экс-министр спорта Приамурья принял участие в соревнованиях по гонкам на льду
Фото: соцсети

С 27 по 28 января в Приморском крае прошел первый этап открытого чемпионата этого региона по мотогонкам на льду. В соревнованиях приняла участие и команда Амурской области, в которую вошел бывший министр по физической культуре и спорту Приамурья Сергей Цыбулин.

Первый этап чемпионата проходил в пригороде Уссурийска на искусственном водоеме. Как рассказал один из участников от Приамурья, тренер команды «Амур-Спидвей» Александр Войтенко, для спортсменов были подготовлены две одинаковые трассы. Открытые соревнования в Приморье посетили также гонщики из Иркутской области и Хабаровского края. Чемпионат собрал около 300 зрителей.

«Гонка получилась хорошей. Все прошло аккуратно, обошлось без травм и падений», – отметил Александр Войтенко.

Впереди участников ждут еще два этапа чемпионата.

Как сообщало Амур.инфо, Сергей Цыбулин покинул свою должность осенью 2015 года. В дальнейшем он возглавил управление транспорта в Южно-Сахалинске.

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#спорт

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Комментарии
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  • дед

    дед
    9 часов назад

    а кто из наших - то был? как места распределили?

  • V.M.

    V.M.
    7 часов назад



    Экс-министр спорта Приамурья поучаствовал в соревнованиях по гонкам на льду



    Приставка по- обозначает : начало; конец; однократность; ограниченность действия по времени

    Экс-министр по-стоял, по-фотографировался и не по-ехал? не до-ехал до конца дистанции?

    А остальные доехали? И кто еще принял участие в мотогонках?

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