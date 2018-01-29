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29 января 2018, 17:58 6

Благовещенский суд изменил наказание Антону Тарану

Благовещенский суд изменил наказание Антону Тарану

Благовещенский городской суд рассмотрел жалобу адвоката бывшего руководителя управляющих компаний Антона Тарана. Было принято решение изменить ранее вынесенный приговор, касающийся штрафа в размере 30 миллионов рублей.

Было решено, что Таран должен выплатить штраф несколько меньше – 29 миллионов 900 тысяч рублей. В остальной части вынесенное ранее судебное решение оставлено без изменений, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Как сообщало Амур.инфо, 8 ноября 2017 года мировой судья признал Антона Тарана виновным в попытке коммерческого подкупа и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 миллионов рублей. Также ему запретили занимать руководящие должности в течение ближайших полутора лет. Деньги должны быть сняты со счета «Амурских коммунальных систем».

На попытке коммерческого подкупа Антон Таран попался 25 мая 2016 года. Он передал представителю АКС три миллиона рублей за «содействие». Бизнесмен предлагал заключить соглашение об уступке права требования задолженности. Она образовалась между АКС и теми компаниями, руководителем которых являлся предприниматель. Причем сумма долга – свыше 230 миллионов рублей – должна была перейти ему менее чем за 23 миллиона рублей.

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#закон #суды

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Комментарии
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  • Andrik Andrik

    Andrik Andrik
    8 часов назад

    Наш суд самый гуманный суд в мире))

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    8 часов назад

    Также ему запретили занимать руководящие должности в течение ближайших полутора лет. Деньги должны быть сняты со счета «Амурских коммунальных систем». Через полтора года потребители этих услуг компенсируют Антону издержки)))))) Наказали...кого только?

  • oenesterov

    oenesterov
    6 часов назад

    ах-ха-ха, такой жесткий троллинг подсудимого

  • Vadimovnai

    Vadimovnai
    6 часов назад

    Ой ну капец, я просто балдею! Россия одним словом( Вот только одного не поняла, его наказали тем что он только не будет занимать руководящие должности 1,5 года, а денежки заплатит АКС!

  • Lessy

    Lessy
    5 часов назад

    Ну да... То еще наказаньице!!! Сколько он за него дал, интересно?

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Судья - тролль 80 уровня! )))

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