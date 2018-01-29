Благовещенский суд изменил наказание Антону Тарану

Благовещенский городской суд рассмотрел жалобу адвоката бывшего руководителя управляющих компаний Антона Тарана. Было принято решение изменить ранее вынесенный приговор, касающийся штрафа в размере 30 миллионов рублей.

Было решено, что Таран должен выплатить штраф несколько меньше – 29 миллионов 900 тысяч рублей. В остальной части вынесенное ранее судебное решение оставлено без изменений, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Как сообщало Амур.инфо, 8 ноября 2017 года мировой судья признал Антона Тарана виновным в попытке коммерческого подкупа и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 миллионов рублей. Также ему запретили занимать руководящие должности в течение ближайших полутора лет. Деньги должны быть сняты со счета «Амурских коммунальных систем».

На попытке коммерческого подкупа Антон Таран попался 25 мая 2016 года. Он передал представителю АКС три миллиона рублей за «содействие». Бизнесмен предлагал заключить соглашение об уступке права требования задолженности. Она образовалась между АКС и теми компаниями, руководителем которых являлся предприниматель. Причем сумма долга – свыше 230 миллионов рублей – должна была перейти ему менее чем за 23 миллиона рублей.