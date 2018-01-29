В Приамурье мать трехмесячного ребенка осудили за выращивание мака

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В Завитинском районе суд вынес приговор молодой матери трехмесячного ребенка. Женщина была признана виновной в выращивании снотворного мака. Амурчанка заплатит штраф.

Судом установлено, что 24-летняя женщина в середине мая 2017 года посеяла в селе Иннокентьевка на своем земельном участке семена мака. В дальнейшем она поливала рассаду, полола ее, пока 68 растений не обнаружили полицейские. Это произошло в июле 2017 года, сообщает прокуратура Амурской области.

Суд учел признание вины амурчанки в совершении преступления, раскаяние в содеянном, наличие трехмесячного ребенка. Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.