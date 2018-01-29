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29 января 2018, 17:08 4

В Приамурье мать трехмесячного ребенка осудили за выращивание мака

В Приамурье мать трехмесячного ребенка осудили за выращивание мака
Фото: yugopolis.ru

В Завитинском районе суд вынес приговор молодой матери трехмесячного ребенка. Женщина была признана виновной в выращивании снотворного мака. Амурчанка заплатит штраф.

Судом установлено, что 24-летняя женщина в середине мая 2017 года посеяла в селе Иннокентьевка на своем земельном участке семена мака. В дальнейшем она поливала рассаду, полола ее, пока 68 растений не обнаружили полицейские. Это произошло в июле 2017 года, сообщает прокуратура Амурской области.

Суд учел признание вины амурчанки в совершении преступления, раскаяние в содеянном, наличие трехмесячного ребенка. Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

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#закон #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • КанзаС

    КанзаС
    10 часов назад

    Так она ребетёночку мак на булочки растила,как приправу!

  • олег1975

    олег1975
    10 часов назад

    А какая связь между маком и трёхмесячным ребёнком? Тогда стоит добавить, что у молодой матери ещё есть брат у которого тоже трёхмесячный ребёнок и тётя по отцу у которой дочь тоже имеет трёхмесячного ребёнка.

  • Лютцов

    Лютцов
    8 часов назад

    А за что штраф?

    За выращивание цветов?



    P.S.

    Давеча любовался фото сотрудника полиции, позирующей на фоне маков. Красиво.

    Никто никого не штрафовал.

  • OT

    OT
    8 часов назад

    А почему только мак снотворные?

    Например "кипрей узколистный" тоже обладает снотворным воздействием и издавна использовался вместо чая как "копорский чай". Очень много растений просто дикоросами всюду растут и имея снотворные воздействия, сила которых зависит от концентрации при употреблении.

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