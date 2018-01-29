Мобильное приложение Гознака не смогло найти признаки подлинности в новой купюре

Амурчане, получившие новые купюры 200 и 2 000 рублей, начали активно тестировать их в мобильном приложении. Оно разработано Гознаком специально для проверки этих банкнот. Но оказалось, что даже в настоящих купюрах приложение не видит признаков подлинности.

Мобильное приложение «Банкноты 2017», посвященное банкнотам Банка России номиналом 200 и 2 000 рублей, было представлено АО «Гознак» 18 января 2018 года. Приложение, работающее на базе iOS и Android, позволяет проверить новые купюры на наличие определенных визуальных признаков подлинности. «Такая проверка поможет защитить пользователя от грубых подделок. Приложение также содержит подробную и наглядную информацию о визуальной защите банкнот, что позволит лучше познакомиться с их особенностями», – сообщается на сайте Гознака.

Но оказалось, что приложение определяет подлинность не со стопроцентной точностью – это сообщается при его запуске на телефоне. Кроме того, оно реагирует на отсканированные копии купюр. Некоторые интернет-пользователи удивились этому факту, решив, что появление 3D-графики при наведении телефона на купюру означает ее подлинность.

«Информацию о купюре с 3D-графикой можно получить, просканировав и настоящую купюру, и ее копию. Не знаю, задумано так изначально или это ошибка приложения. Но это не самое интересное. Подлинность отсканированной купюры система не определяет. Пишет, что "приложение не может обнаружить признаки подлинности". Но дело в том, что эти самые признаки приложение не может обнаружить и у настоящей купюры. Мы тестировали новые деньги с коллегами. В том, что они настоящие, мы уверены, потому что получили их в бухгалтерии у себя на работе. Получается, приложение работает плохо. Так, просто развлечение на досуге, но никак не помощник в определении достоверности денег», – поделилась благовещенка Екатерина.

Как сообщалось ранее, Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей 12 октября 2017 года. Массовый выпуск начался в декабре. В Амурскую область деньги поступили за неделю до нового года. Многие амурчане уже столкнулись с проблемой их использования. Не во всех заведениях и магазинах готовы принять пока незнакомые им купюры. Также не принимают банкноты и многие банкоматы.