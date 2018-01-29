Юные ученые из Белогорска презентуют проект на конкурсе в Петербурге

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Школьники из гимназии № 1 Белогорска примут участие в очном этапе Балтийского научно-инженерного конкурса. Он пройдет с 5 по 8 февраля в Санкт-Петербурге. Из городского бюджета на организацию поездки выделено 50 тысяч рублей.

«В сентябре 2017 года Максим Дударь и Павел Безруков приняли участие в первом этапе Балтийского научно-инженерного конкурса -2018, – рассказала директор гимназии № 1 Екатерина Сергеева. – Они представили свою разработку автоматизированной установки капельного полива растений для “Умного дома” на секции “Техника”. Теперь ребята вместе с научным руководителем – учителем физики и информатики Светланой Таировой – приглашены в Санкт-Петербург для презентации проекта. Белогорск будет представлен на конкурсе такого уровня по техническому направлению впервые».

Балтийский научно-инженерный конкурс проводится с 2005 года. Сейчас это одно из самых крупных научных соревнований для школьников в России, сочетающее в себе строгое судейство научных проектов учеными и преподавателями вузов и современные традиции в организации научных молодежных праздников.

Юные исследователи, приглашенные в финал конкурса, в течение дня работают на стендовой выставке, представляя свой проект до 20 раз. В первый день работы выставки уровень их проектов оценивает научное и учительское жюри, выбирая претендентов на получение главных премий конкурса. 30 докторов наук, более 70 кандидатов наук, аспиранты, преподаватели вузов Санкт-Петербурга и России, Украины, Белоруссии присуждают дипломы конкурса и главную премию — хрустальный шар «Совершенство как надежда».

Защищая выставленную на демонстрационном стенде работу, учащийся в открытом диалоге должен доказать, что его исследование содержит элемент научного открытия, в нем разработаны новые методы решения задачи, и оно имеет практическую значимость.