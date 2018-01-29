Амурский избирком: мы делаем все, чтобы граждане могли проголосовать 18 марта

Амурчане, которые в день голосования не смогут прийти на участок по месту регистрации, смогут проголосовать на президентских выборах по месту нахождения, даже если 18 марта будут находиться за границей. Правда, заявить об отъезде граждане должны заранее.

Заявить о том, что в день выборов голосовать гражданин намерен не по месту регистрации, нужно с 31 января по 12 марта. В эти сроки будут принимать заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. Для этого нужно указать, на каком участке избиратель отдаст свой голос 18 марта. Такая система для России в новинку. Она впервые будет работать на президентских выборах.

«Наши избирательные комиссии будут проводить поквартирный обход избирателей и информировать их о дате, времени, месте голосования, плюс разъяснять новый порядок включения в список избирателей по месту нахождения. Тот избиратель, который по состоянию здоровья не сможет прийти в пункт приема заявления, он сможет оформить это заявление дома. Если избиратель изъявит желание проголосовать 18 марта вне помещения для голосования, а эти заявления подаются в течение десяти дней, они придут к нему, и он оформит это заявление. Избирательные комиссии всех уровней создают все условия, чтобы избиратели могли осуществить свое волеизъявление», – рассказала секретарь областной избирательной комиссии Татьяна Ныркова.

В Приамурье откроют 37 пунктов приема заявлений. 29 из них будут работать в территориальных избирательных комиссиях, еще 8 откроют дополнительно. Подать заявления можно будет и в 23 амурских МФЦ, а также через портал госуслуг. Список опубликован на сайте Амурской избирательной комиссии.

«Долгие годы все было привязано к регистрации избирателя, и для того, чтобы осуществить свой гражданский долг, нужно было появиться на избирательном участке, взять либо открепительное удостоверение, либо проголосовать. Сейчас человек может с 31 числа обратиться в Многофункциональный центр, через портал госуслуг, в территориальные избирательные комиссии и предварительно себя заявить на ту избирательную комиссию, где он окажется 18 марта», – пояснил председатель амурского избиркома Николай Неведомский.

Еще одно новшество предстоящих выборов – введение общественных наблюдателей. Следить за ходом голосования смогут представители Общественной палаты.

«Наблюдатели на выборах могут быть от кандидатов, партий, выдвинувших кандидатов, СМИ. В этот раз добавляются общественные наблюдатели. Общественная палата планирует подготовить на избирательные участки порядка 1,5 тысячи человек, то есть на каждый из 750 участков по два наблюдателя», – рассказал Николай Неведомский.

С 25 февраля начнут работать все участковые избирательные комиссии. В Приамурье их 750, плюс 19 – в местах временного пребывания, и один избирательный участок будет работать для лиц без определенного места жительства. В день голосования на участках будут работать 294 комплекта видеонаблюдения. Их установят в помещениях 20 территориальных избиркомов и 265 участковых избирательных комиссий, где число избирателей превышает тысячу человек.

Досрочно проголосуют жители труднодоступных районов и вахтовики. Избирательная комиссия заранее приедет к метеорологам, охотникам и золотодобытчикам. В Приамурье к труднодоступным отнесены 8 территорий. Сейчас в амурском избиркоме решают вопросы транспорта и составляют график поездок. В Зейский и Тындинский районы члены избиркома полетят на вертолете.