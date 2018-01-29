Благовещенская семья с ребенком-инвалидом пытается получить помощь в погашении ипотеки

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До декабря 2017 года платежи по ипотеке для молодой семьи, в которой растет ребенок с дополнительными потребностями, были еще посильными. Отсрочку по выплате процентов на два года семья была вынуждена взять после того, как их сын Артемий серьезно пострадал во время родов.

«Мы платили минимальную сумму с отсрочкой по 13 тысяч рублей в месяц. А до этого, когда взяли кредит в 2014 году, еще до рождения Артемки, платежи были по 54 тысячи в месяц, но у нас и ситуация была другая: мы оба работали на нескольких работах, жизнь была другой. И за эти два года на миллион вырос основной долг за отсрочку процентов. И сейчас с января мы должны платить по 58 700 рублей», – рассказала Олеся Дымова.

За эти два года отсрочки семье удалось сделать небольшие накопления. Для этого маме Артемия – Олесе – даже пришлось выйти на работу, а с мальчиком сидела бабушка. Но финансовые возможности семьи ограничены – большие суммы уходят на реабилитацию сына, которому в феврале исполнится 2 года. Когда своими силами уже не справляются, приходится объявлять сбор средств. Вот и сейчас идет сбор на операцию в Китае.

«Сынок пострадал в результате затяжных родов и получил большие повреждения головного мозга. До сих пор сам не глотает и питается через зонд, привязан к аппарату санации дыхательных путей. Ножки в сильном тонусе и совсем не сгибаются. Мы пробуем все методы реабилитаций и экспериментального лечения, надеясь на улучшения качества жизни Темушки. Нас с осени ждут в клинике Пухуа в Пекине на повторную подсадку стволовых клеток в головной мозг, так как первая дала свои результаты и сынок начал слышать и больше вести визуальный контакт с окружающим миром», – написала на свой странице в социальной сети Инстаграм Олеся Дымова.

С осени семья также пытается попасть в госпрограмму, по которой государство помогает погасить до 30 % основного долга по ипотеке. Обращение благовещенцев было направлено в Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) на межведомственную комиссию в Москву. 29 декабря 2017 года от АИЖК пришло сообщение, что решение принято, узнать о нем можно в своем банке. Однако там, по словам Олеси, никакой информации нет. По последним данным из банка, рассмотрение их обращения продлили до 27 марта 2018 года. Но столько ждать семья с ребенком-инвалидом не может.

«Мне уже бы любое решение узнать. Конечно, мы надеемся, что оно будет положительное, но если оно отрицательное, так мы хотя бы дальше действовали, а мы, получается, вообще ничего сделать не можем, полностью зависим от него», – рассказала Олеся.

Крик о помощи с просьбой посодействовать в решении вопроса Олеся Дымова опубликовала в своем Инстаграме. Откликнулись даже представители АИЖК, обещали помочь. Но вот уже несколько дней от них никаких вестей. Поэтому девушка просит всех, кто может оказать помощь, пусть даже информационную, позвонить ей по номеру телефона: 8-924-678-87-78.

Амур.инфо обратилось в банк, где Дымовы брали ипотечный кредит. Там запросили данные Олеси Дымовой и обещали прокомментировать, как только будет какая-то информация. Тем, кто хочет помочь семье закрыть сбор на операцию в Китае, могут перечислить средства.

Реквизиты:

Карта Сбербанка 4276030010871594; моб. банк 89244477887 Дымов Никита Евгеньевич (папа)

Карта Сбербанка 4276030010241160; моб. банк 89246788778 Дымова Олеся Олеговна (мама)