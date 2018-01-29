Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30января
Предыдущая новость Следующая новость
29 января 2018, 17:15 9

Благовещенская семья с ребенком-инвалидом пытается получить помощь в погашении ипотеки

Благовещенская семья с ребенком-инвалидом пытается получить помощь в погашении ипотеки
Фото: instagram.com

Родители маленького благовещенца Артемия Дымова не могут добиться ответа на свой запрос по поводу участия в программе помощи ипотечным заемщикам. В месяц на погашение кредита им необходимо около 60 тысяч рублей, и это при том, что их маленькому сыну нужны дорогостоящие реабилитации.

До декабря 2017 года платежи по ипотеке для молодой семьи, в которой растет ребенок с дополнительными потребностями, были еще посильными. Отсрочку по выплате процентов на два года семья была вынуждена взять после того, как их сын Артемий серьезно пострадал во время родов.

«Мы платили минимальную сумму с отсрочкой по 13 тысяч рублей в месяц. А до этого, когда взяли кредит в 2014 году, еще до рождения Артемки, платежи были по 54 тысячи в месяц, но у нас и ситуация была другая: мы оба работали на нескольких работах, жизнь была другой. И за эти два года на миллион вырос основной долг за отсрочку процентов. И сейчас с января мы должны платить по 58 700 рублей», – рассказала Олеся Дымова.

За эти два года отсрочки семье удалось сделать небольшие накопления. Для этого маме Артемия – Олесе – даже пришлось выйти на работу, а с мальчиком сидела бабушка. Но финансовые возможности семьи ограничены – большие суммы уходят на реабилитацию сына, которому в феврале исполнится 2 года. Когда своими силами уже не справляются, приходится объявлять сбор средств. Вот и сейчас идет сбор на операцию в Китае.

«Сынок пострадал в результате затяжных родов и получил большие повреждения головного мозга. До сих пор сам не глотает и питается через зонд, привязан к аппарату санации дыхательных путей. Ножки в сильном тонусе и совсем не сгибаются. Мы пробуем все методы реабилитаций и экспериментального лечения, надеясь на улучшения качества жизни Темушки. Нас с осени ждут в клинике Пухуа в Пекине на повторную подсадку стволовых клеток в головной мозг, так как первая дала свои результаты и сынок начал слышать и больше вести визуальный контакт с окружающим миром», – написала на свой странице в социальной сети Инстаграм Олеся Дымова.

С осени семья также пытается попасть в госпрограмму, по которой государство помогает погасить до 30 % основного долга по ипотеке. Обращение благовещенцев было направлено в Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) на межведомственную комиссию в Москву. 29 декабря 2017 года от АИЖК пришло сообщение, что решение принято, узнать о нем можно в своем банке. Однако там, по словам Олеси, никакой информации нет. По последним данным из банка, рассмотрение их обращения продлили до 27 марта 2018 года. Но столько ждать семья с ребенком-инвалидом не может.

«Мне уже бы любое решение узнать. Конечно, мы надеемся, что оно будет положительное, но если оно отрицательное, так мы хотя бы дальше действовали, а мы, получается, вообще ничего сделать не можем, полностью зависим от него», – рассказала Олеся.

Крик о помощи с просьбой посодействовать в решении вопроса Олеся Дымова опубликовала в своем Инстаграме. Откликнулись даже представители АИЖК, обещали помочь. Но вот уже несколько дней от них никаких вестей. Поэтому девушка просит всех, кто может оказать помощь, пусть даже информационную, позвонить ей по номеру телефона: 8-924-678-87-78.

Амур.инфо обратилось в банк, где Дымовы брали ипотечный кредит. Там запросили данные Олеси Дымовой и обещали прокомментировать, как только будет какая-то информация. Тем, кто хочет помочь семье закрыть сбор на операцию в Китае, могут перечислить средства.

Реквизиты:

Карта Сбербанка 4276030010871594; моб. банк 89244477887 Дымов Никита Евгеньевич (папа)

Карта Сбербанка 4276030010241160; моб. банк 89246788778 Дымова Олеся Олеговна (мама)

Просмотров всего: 1886

#дети #здоровье #финансы

распечатать

Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Rak900

    Rak900
    10 часов назад

    54 тыщи в месяц на кредит! на что надеялись когда ребенка заводили?

  • Oldlord

    Oldlord
    10 часов назад

    Rak900

    54 тыщи в месяц на кредит! на что надеялись когда ребенка заводили?



    Есличо, то кредит брали до рождения ребёнка.



    А вообще, мужественные ребята!



    Я бы вряд ли такое осилил.



  • позитивный

    позитивный
    10 часов назад

    Какая то не реальная сумма по ипотеке.. это сколько же они официально показали свою зп

  • Абра

    Абра
    9 часов назад

    ребенка жалко по-человечески, но родители видимо дебильны или всесильны, ипотека 60 тыщ...

  • позитивный

    позитивный
    7 часов назад

    И пусть меня назовут пессимистом но этому ребенку по моему уже не помочь к большому сожалению..

  • Мелодия

    Мелодия
    7 часов назад

    Дай бог здоровья, сил и счастья этой семье! Не развелись, не бросили...

    Держитесь, ребята!

  • tankist btb

    tankist btb
    5 часов назад

    ипотека в 60 тысяч. зарплата должна быть равна стоимости кв.метра. а у них ипотека 60. не сходится что то здесь.

  • елкин

    елкин
    4 часа назад

    В чем проблема? Он к примеру сотку, она сорок. 60 тысяч и здоровый ребенок это подъемно, даже если убрать ее зп. (Какие то декретные должны же дать). Но если такие обстоятельства и ребенок болен - все планы мимо.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    4 часа назад

    Там коттетж трехэтажный?

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 9

Очевидцы: в благовещенском кафе пельмени хранят на крыше под открытым небом (видео)
Общество

В Приамурье открылась лаборатория, где планируют печатать 3D-органы
Общество

За неделю долги по зарплатам в Приамурье уменьшились на 12 миллионов рублей
Происшествия 10

В Благовещенске инспектор ГИБДД спас мужчину, у которого случился приступ эпилепсии