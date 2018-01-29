В Белогорске пройдет День работающего мужчины

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В Белогорской больнице 3 февраля проведут День работающего мужчины. Представителей сильного пола в возрасте 45-60 лет приглашают пройти медицинское обследование.

Прием будет организован в городской поликлинике.Желающим пройти обследование необходимо заранее записаться на прием по телефону электронной регистратуры 2-03-00. На приеме необходимо иметь с собой паспорт и медицинский полис.

Такой день специально организуют для мужчин, которые постоянно находятся на работе и имеют мало времени для посещения лечебных учреждений и более всего подвержены риску различных заболеваний, пояснили организаторы акции.

Задача специалистов – выявить заболевания у пациентов на ранней стадии. Каждый обратившийся сможет пройти комплексное обследование. Пациентов с выявленной патологией направят на дополнительное обследование, назначат лечение.

Впервые в городской поликлинике Белогорска акцию День работающего мужчины провели в 2013 году. Далее акции стали систематическими.