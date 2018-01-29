Амурский боец ММА стал победителем «Ангарского побоища»

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За победу Данилин боролся с казахом Владимиром Бялобжицким. Бой выдался сложным, по его итогам судьи единогласно присудили победу амурчанину.

В главном бою вечера сошлись иркутянин Сергей Погодаев и бразилец Диосман Де Хесус, сообщает Angarsk38.ru. В этой паре победу техническим нокаутом одержал Погодаев.