Амурский боец ММА стал победителем «Ангарского побоища»
27 января в городе Ангарск Иркутской области прошел профессиональный международный турнир по ММА «Ангарское побоище». Одним из победителей соревнований стал амурчанин Виктор Данилин. В поединке спортсмен одолел соперника из Казахстана, пишет «Амурлига».
За победу Данилин боролся с казахом Владимиром Бялобжицким. Бой выдался сложным, по его итогам судьи единогласно присудили победу амурчанину.
В главном бою вечера сошлись иркутянин Сергей Погодаев и бразилец Диосман Де Хесус, сообщает Angarsk38.ru. В этой паре победу техническим нокаутом одержал Погодаев.
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