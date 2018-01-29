В Благовещенске произошло тройное ДТП с маршрутным автобусом

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

29 января в Благовещенске столкнулись два автомобиля и автобус 31-го маршрута. По предварительной информации, виновник аварии – водитель внедорожника Lexus, который решил проехать перекресток на красный. В ДТП пострадала женщина.

Как сообщает ИА «Сканер», Lexus следовал по улице Ленина. Пересекая Первомайскую, он проехал на красный сигнал светофора. Результатом этого стало столкновение с микроавтобусом Toyota Noah, который от удара отлетел в маршрутный автобус № 31.

В ДТП пострадала женщина-водитель Toyota Noah. Она жаловалась на сильную боль в пальце и боль в области грудной клетки. Пострадавшую увезли на скорой.

В социальных сетях пишут, что в Lexus находились граждане КНР.