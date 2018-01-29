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29января
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В Благовещенске произошло тройное ДТП с маршрутным автобусом

В Благовещенске произошло тройное ДТП с маршрутным автобусом
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

29 января в Благовещенске столкнулись два автомобиля и автобус 31-го маршрута. По предварительной информации, виновник аварии – водитель внедорожника Lexus, который решил проехать перекресток на красный. В ДТП пострадала женщина.

Как сообщает ИА «Сканер», Lexus следовал по улице Ленина. Пересекая Первомайскую, он проехал на красный сигнал светофора. Результатом этого стало столкновение с микроавтобусом Toyota Noah, который от удара отлетел в маршрутный автобус № 31.

В ДТП пострадала женщина-водитель Toyota Noah. Она жаловалась на сильную боль в пальце и боль в области грудной клетки. Пострадавшую увезли на скорой.

В социальных сетях пишут, что в Lexus находились граждане КНР.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Эдуард 111

    Эдуард 111
    29 минут назад

    В социальных сетях пишут, что в Lexus находились граждане КНР. С первомайского кафе, видимо.

  • Oldlord

    Oldlord
    11 минут назад

    А чего это редакция "стыдливо" запикало госномер Лехуса?

  • Nikodim

    Nikodim
    10 минут назад

    представляете, что здесь будет, когда китайцы со своим отношением к пдд к нам через мост поедут...

  • Kats

    Kats
    3 минуты назад

    Да...у китайцев свои правила, а вернее полное их отсутствие

  • lana78

    lana78
    1 минута назад

    Oldlord

    А чего это редакция "стыдливо" запикало госномер Лехуса?



    чтобы Вы больше нигде не показали свою образованность, сообщаю: только суд решает кто виноват, а кто прав. Поэтому это по закону закрыли номер, предварительно, виновника ДТП, а не "стыдливо".

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