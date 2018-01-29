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Без похолоданий: прогноз погоды в Амурской области на 30 января

Без похолоданий: прогноз погоды в Амурской области на 30 января
Фото: Pixabay

В Амурской области 30 января ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах установится морозный туман. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, днем местами усиливаясь до 11 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 27…32 градуса, местами – минус 37…42. Днем термометры покажут 16…21 градус мороза, местами по северу – минус 25…30.

В Благовещенске ночью будет ясно, днем малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит 27…29 градусов ниже нуля, днем – минус 16…18, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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