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29 января 2018, 17:39 28

Водителя, сбившего студентов около ОКЦ, приговорили к 4,5 годам колонии (видео)

Водителя, сбившего студентов около ОКЦ, приговорили к 4,5 годам колонии (видео)

Благовещенский городской суд вынес приговор водителю, который 6 мая 2017 года сбил двух студентов на улице Ленина в районе ОКЦ. От полученных травм молодой человек скончался, а девушка выжила. После длительного судебного разбирательства водитель получил 4 года 6 месяцев колонии общего режима.

Приговор судья закончил оглашать в 17:30 29 января. В зал суда пришли родные погибшего юноши и его девушка, которая в том ДТП получила серьезные травмы. Пострадавшая сторона надеялась на максимальное наказание.

По статье 264 ч. 4 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Прокурор требовал для виновника ДТП 4,5 года, сам подсудимый просил суд дать ему условное наказание.

Суд признал, что в момент аварии водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Свидетельница, подтвердившая это, появилась осенью, когда судебное разбирательство уже шло. Благовещенка узнала обвиняемого по материалам СМИ и рассказала, что видела его в кафе за некоторое время до аварии в компании других мужчин, с которыми он распивал спиртное.

Страшная авария произошла вечером 6 мая 2017 года. Двое студентов переходили улицу Ленина на пересечении с Трудовой. Пешеходов, шедших на зеленый свет, автомобиль сбил на большой скорости, до этого машина проехала по встречной, на запрещающий сигнал светофора. Позже появилось видео самого момента ДТП с камеры наблюдения. Водитель после столкновения не остановился. В полицию с повинной он явился только на следующий день.

Более подробный материал о прохождении этого судебного заседания Амур.инфо опубликует позже.

Просмотров всего: 3692

#ДТП #происшествия #суды

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Комментарии
Показать все (28) Обсудить на форуме
  • Генрих VI

    Генрих VI
    10 часов назад

    Да что же это такое? По УК РСФСР получил бы не меньше 10 лет

  • 123654

    123654
    10 часов назад

    Одно радует, режим общий, а не колония поселения. Это все таки разные вещи.

  • medium

    medium
    10 часов назад

    Почему убийцам - зарезавшим, задушившим, побившим и т.д и т.п. дают реальные сроки от 7 и выше, а здесь убийце, причем- преднамеренному - нарушившему все что можно нарушить, скрывшемуся с места преступления дают всего лишь 4,6 года.- Он такой же убийца, как и все остальные - он лишил жизни человека не "не по осторожности", а умышленно, уже хотя бы тем, что сел пьяным за руль....Где справедливость????? В шоке короче!!!

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    10 часов назад

    После вынесения таких приговоров всегда вспоминаю Виталия Калоева который простым раскладным ножичком просто зарезал Петера Нильсена.

  • Саймон

    Саймон
    10 часов назад

    Повезло утырку.

  • Геральт

    Геральт
    10 часов назад

    Как и предполагалось. Следующая часть марлезонского балета - амнистия или удо

  • Oldlord

    Oldlord
    10 часов назад

    Геральт

    Как и предполагалось. Следующая часть марлезонского балета - амнистия или удо



    Скорее амнистия в связи с победой светлоликого на выборах!



  • Ян80

    Ян80
    9 часов назад

    Дали столько сколько прокурор требовал.

    Как фамилия судьи? Знает кто нибудь?

  • vk_Игорь Ильин

    vk_Игорь Ильин
    9 часов назад

    3.2

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    9 часов назад

    Может законодательство надо менять? А то прокуроры так и будет просить от 3 до 5 лет, а суды выносить, скованные статьями УК... надо что то делать

  • olgaem

    olgaem
    9 часов назад

    МРАЗЬ! ОН ТО ОТСИДИТ И ЖИТЬ ДАЛЬШЕ БУДЕТ, ВОТ ТОЛЬКО ПАРНЯ УЖЕ НЕ ВЕРНЕШЬ...ВАС УДИВЛЯЕТ ПРАВОСУДИЕ? Я УЖЕ НИЧЕМУ НЕ УДИВЛЯЮСЬ, ПОСЛЕ ТОГО КАК СУДЬЯ ГОРОДСКОГО СУДА ПОКАЗЫВАЛА НА ЧАСЫ И ГОВОРИЛА, БЫСТРЕЕ, ГОВОРИТЕ БЫСТРЕЕ, ВРЕМЯ ОБЕДА......И ТАМ ЕСТЬ САМАЯ НАСТОЯЩАЯ СУДЕБНАЯ ОШИБКА, В КОТОРОЙ СЕЙЧАС РАЗБИРАТЕСЯ ВЕРХОВНЫЙ СУД....НАДЕЮСЬ НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

  • Frol

    Frol
    8 часов назад

    Что и требовалось ожидать. Позор нашей судебной системе. Убил человека, поедет в колонию, через год выйдет по амнистии или Удо и будет дальше бухать и людей сбивать и радоваться жизни. Не Тайланд у нас и не Китай с их законами для таких вот мразе**.

  • Елена2

    Елена2
    8 часов назад

    Да что за судьи такие !!!!!!! Беспредел какой то , как можно этой мрази столько дать , это что бы другим повадно было ????? Справедливость какая то в этой любимой стране существует или нет ???? Надо было условно дать этой скотине наглой

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    8 часов назад

    А помните когда Путин обратил внимание на таких чертей? Которые людей по пьяни сбивают...Суды тогда по максимуму давали!! А этот судья добренький...Не справедливый. А именно добренький...

  • гомункулус

    гомункулус
    7 часов назад

    спасибо амуринфо, что показали рожу этого утырка. Таких упырей надо знать в лицо и по фамилиям, чтобы создать им "комфортную" среду проживания в нашем городе после отсидки. Много лет назад сын телюка сбил насмерть человека, в люди до сих пор забыть ему этого не могут. Ведь отделался он очень легко тогда. А сейчас живёт за границей, а когда в наш город приезжает, в учреждения обращается, кто-нибудь да вспомнит ему тот случай. Память о таких преступлениях в народе долго живёт

  • DrDimon

    DrDimon
    7 часов назад

    Рюмкин-Задунайский

    После вынесения таких приговоров всегда вспоминаю Виталия Калоева который простым раскладным ножичком просто зарезал Петера Нильсена.



    Не тот случай.

    Нильсена заставили пахать как лошадь на двух радарах одновременно, предварительно отрубив всю связь. Итог известен.

    Так что кто из двоих преступник, а кто жертва обстоятельств - еще баальшой вопрос.

    Ну и Нильсен не сидел на контроле под мухой в отличие от.

  • demon

    demon
    6 часов назад

    Ну вы ещё Брейвика вспомните...

    77 трупов - 21 год

    Считай 1 смерть - 4 месяца нар...

    Далеко с такой талерастией не уйдём...

  • •••pajzii

    •••pajzii
    6 часов назад

    Frol

    ...через год выйдет по амнистии или Удо...



    Не соображаете - не пишите.

  • krasnova

    krasnova
    6 часов назад

    вот оно наше правосудие. человеческая жизнь равна мешку картошки

  • demon

    demon
    6 часов назад

    Как в любой статье, есть вилка... от и до... ч.4 ст. 264 - от 2 до 7 лет... с учётом смягчающих и отягощающих обстоятельств... но где первые?

    1. Бухой

    2. Красный свет

    3. Превышение скорости

    4. Встречная полоса

    5. Неостановка после наезда...

  • СМЫЧь

    СМЫЧь
    6 часов назад

    Он ещё что то там фыркал в суде, недовольно. Сидел бы молча и не отсвечивал.

  • demon

    demon
    6 часов назад

    6. Враньё и липовые свидетели!

  • СМЫЧь

    СМЫЧь
    6 часов назад

    Спасибо свидетельнице, не осталась равнодушной и не испугалась сказать правду.

  • СМЫЧь

    СМЫЧь
    6 часов назад

    demon6. Враньё и липовые свидетели!


    Это твоё мнение или факт?

  • demon

    demon
    6 часов назад

    СМЫЧь

    demon

    6. Враньё и липовые свидетели!



    Это твоё мнение или факт?


    Не твоё, а ваше - любезный... сами себе противоречите. Нет?

  • СМЫЧь

    СМЫЧь
    5 часов назад

    demon
    СМЫЧь

    demon

    6. Враньё и липовые свидетели!



    Это твоё мнение или факт?


    Не твоё, а ваше - любезный... сами себе противоречите. 1Нет?


    Я без любезностей если можно? А в чем противоречие?

  • Пчела

    Пчела
    5 часов назад

    Полностью согласна с Вами!!!

  • FasElfas

    FasElfas
    1 час назад

    Аплодисменты прокурору и суду, может перед другим судом с них спросят.... Как после таких приговорив в глаза смотреть людям..В отставку обоих без права на пенсию

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