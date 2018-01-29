Водителя, сбившего студентов около ОКЦ, приговорили к 4,5 годам колонии (видео)

Приговор судья закончил оглашать в 17:30 29 января. В зал суда пришли родные погибшего юноши и его девушка, которая в том ДТП получила серьезные травмы. Пострадавшая сторона надеялась на максимальное наказание.

По статье 264 ч. 4 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Прокурор требовал для виновника ДТП 4,5 года, сам подсудимый просил суд дать ему условное наказание.

Суд признал, что в момент аварии водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Свидетельница, подтвердившая это, появилась осенью, когда судебное разбирательство уже шло. Благовещенка узнала обвиняемого по материалам СМИ и рассказала, что видела его в кафе за некоторое время до аварии в компании других мужчин, с которыми он распивал спиртное.

Страшная авария произошла вечером 6 мая 2017 года. Двое студентов переходили улицу Ленина на пересечении с Трудовой. Пешеходов, шедших на зеленый свет, автомобиль сбил на большой скорости, до этого машина проехала по встречной, на запрещающий сигнал светофора. Позже появилось видео самого момента ДТП с камеры наблюдения. Водитель после столкновения не остановился. В полицию с повинной он явился только на следующий день.

Более подробный материал о прохождении этого судебного заседания Амур.инфо опубликует позже.