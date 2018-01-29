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29января
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сегодня, 14:11 8

В Благовещенске попало на видео нарушение ПДД пассажирским автобусом

В Благовещенске попало на видео нарушение ПДД пассажирским автобусом

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее нарушение правил дорожного движения водителем пассажирского автобуса. Транспорт проехал перекресток в тот момент, когда на светофоре для него горел желтый сигнал.

В подписи к ролику сказано, что инцидент произошел на перекрестке улиц Калинина и Октябрьской. Дата не уточняется, однако на видео обозначено «2018/01/28».

Запись была сделана видеорегистратором другого водителя, с машиной которого автобус в итоге едва не столкнулся. Рулевой авто эмоционально прокомментировал происходящее.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

Просмотров всего: 1431

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Max412

    Max412
    3 часа назад

    Бойтесь водителей маршруток, автобусов и такси. Они сутками ездят, практически как зомби на автопилоте, по одному и тому же маршруту.

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    это везде!!! они типо так заканчивают маневр, и при чем накатом проезжают перекресток, мол жди нас мы на маршруте и по времени ходим....

  • ANTANTA

    ANTANTA
    2 часа назад

    Когда изведут этих тимуровцев ,жаба, а водитель сам не проскакивал на желтый особенно когда мешает впереди идущий транспорт, а этого жаба задушила на лево вовремя не пропустили или шуганулся аж бульёнка потекла вот и решил подленько отомстить стукач ёк чёк чёк.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    ANTANTA

    Когда изведут этих тимуровцев ,жаба, а водитель сам не проскакивал на желтый особенно когда мешает впереди идущий транспорт, а этого жаба задушила на лево вовремя не пропустили или шуганулся аж бульёнка потекла вот и решил подленько отомстить стукач ёк чёк чёк.



    У светофора один разрешающий свет - ЗЕЛЁНЫЙ!



  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    удален

  • Besstrashnaya

    Besstrashnaya
    1 час назад

    Правильно делают что отправляют такие видео. Они возят людей, а нарушают постоянно, на каждом перекрёстк. Мало того некоторые и ездят ночью без фар! Это не потому что они вымотались, это потому что они безнаказанны за такою езду. А как они выезжают с остановок, в машину они выезжают, которая едет по левый бок! Прям напролом!

  • Oldlord

    Oldlord
    59 минут назад

    По комментам сразу видно, кому Закон не писан!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    5 минут назад

    Oldlord


    У светофора один разрешающий свет - ЗЕЛЁНЫЙ!





    Коротко и емко! Плюсану!

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