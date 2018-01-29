В Благовещенске попало на видео нарушение ПДД пассажирским автобусом

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее нарушение правил дорожного движения водителем пассажирского автобуса. Транспорт проехал перекресток в тот момент, когда на светофоре для него горел желтый сигнал.

В подписи к ролику сказано, что инцидент произошел на перекрестке улиц Калинина и Октябрьской. Дата не уточняется, однако на видео обозначено «2018/01/28».

Запись была сделана видеорегистратором другого водителя, с машиной которого автобус в итоге едва не столкнулся. Рулевой авто эмоционально прокомментировал происходящее.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg