У туроператоров не получилось продать экскурсии на третий запуск с Восточного

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Взрослый билет на специально оборудованную площадку в четырех километрах от стартового стола стоит 9,5 тысячи рублей. Стоимость детского билета составляет около 4 тысяч.

В ноябре 2017 года за пуском «Союз-2.1б» с расстояния в четыре километра наблюдали школьники из поселка Талакан Амурской области. Как рассказала РИА Новости директор по туризму туристической фирмы «Спутник» Наталья Потанина, на детей поездка произвела большое впечатление.

«Мы вывозили 27 человек, школьники были в восторге, стоимость на одного ребенка была около 4 тысяч рублей. На третий пуск у нас была заявка на большую группу – 50 взрослых, но отказались, посчитали, что очень дорого – 9,5 тысячи рублей с одного взрослого», – говорит Наталья Потанина.

По словам собеседницы агентства, не приедут на смотровую площадку и дети из Хабаровска и Биробиджана, хотя изначально интерес у групп был.

«Мы хотим обратиться в Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), чтобы была пересмотрена ценовая политика для туристов, чтобы 2-3 тысячи стоила экскурсия на человека», – добавила Потанина.

Туристическая компания «Акфа тур» из Хабаровска предлагала детские туры на смотровую площадку, но здесь также не смогли набрать группу. Чтобы поездка состоялась, нужно минимум десять человек.

«До станции Ледяная в Амурскую область группа прибыла бы поездом, затем обед и на автобусе на смотровую площадку. В группе до 17 детей поездка бы обошлась в 5,2 тысячи рублей на человека, в группе от 42 до 48 человек – 4,9 тысячи рублей на одного, плюс стоимость железнодорожных билетов», – описала маршрут из Хабаровска менеджер компании «Акфа тур» Анастасия Разговорова.

В Хабаровске отсутствие «космических» туристов связывают не только с высокой стоимостью поездки, но и с тем, что сроки подачи заявки были весьма ограничены – до 20 февраля; много времени уходит на оформление пропусков.

«Первое февраля – это четверг, будний день, что тоже проблематично для школьников, которые должны быть на занятиях», – назвали еще один фактор в «Акфа тур».

1 февраля агентство «Спутник» все же организует экскурсию для детей из Благовещенска, но наблюдать за пуском они не будут. 25 человек посетят музей космодрома Восточный и побывают в наукограде Циолковский. Исключение составит одна из групп благовещенских школьников, которые перед посещением музея намерены посмотреть пуск с федеральной трассы «Амур», где возле придорожных кафе будут оборудованы бесплатные смотровые площадки.

Третий пуск с космодрома Восточный запланирован на 1 февраля. Ракета-носитель «Союз-2.1а» должна вывести на целевые орбиты космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 3 и 4, а также девять космических аппаратов в качестве попутной нагрузки.