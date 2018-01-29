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29января
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сегодня, 13:50 13

В Благовещенске водитель автобуса ударил пассажирку

В Благовещенске водитель автобуса ударил пассажирку
Фото: vympel.msk.ru

В Благовещенске в одном из автобусов водитель отобрал у ребенка школьную карту и несколько раз ударил по голове женщину, которая заступилась за мальчика. Об этом корреспонденту Амур.инфо рассказала сама пострадавшая. Она обратилась в полицию.

По словам Ольги, происшествие случилось 26 января в районе КПП. «На одной из остановок мальчик восьми-девяти лет пытался рассчитаться школьной картой. Водитель проверил карту электронным устройством и заявил, что на ней нет средств. Потом забрал карту у мальчика. И ребенок поехал дальше», – поделилась женщина.

На конечной остановке она выходила последней, а мальчик всё стоял. Ольга попыталась выяснить у водителя, почему тот забрал карту и какое он имеет на это право. Потребовала, чтобы он вернул ребенку проездной.

«Водитель открыл пассажирскую дверь, а сам с картой вышел через свою дверь. Мальчик в это время успел выйти из автобуса, водитель вернул ему карту, и мальчик пошел пешком домой. Мне же не удалось самостоятельно выйти, водитель схватил меня за куртку и с криком: "Защитница нашлась!" выкинул меня из автобуса. Я упала на снег, а он нанес мне несколько ударов по голове руками. На помощь никто не пришел, как я ни кричала. После чего сел за руль и поехал дальше по маршруту», – продолжила Ольга.

Женщина позвонила в полицию и написала заявление. Также она рассказала, что позвонила владельцу автобуса, который пообещал разобраться с водителем.

В полиции Благовещенска подтвердили, что 26 января им поступило заявление от местной жительницы, сообщившей, что водитель маршрутки нанес ей телесные повреждения.

Сейчас проводится сбор данных, выясняются обстоятельства происшедшего.

Просмотров всего: 2620

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    1 час назад

    сраное быдло из за 20 рублей клоунаду страивать, надеюсь заплатит нормальный штраф

  • Оптимальный

    Оптимальный
    1 час назад

    Быдловодители совсем охирели

  • Оптимальный

    Оптимальный
    1 час назад

    Быдловодители совсем охирели

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Иногда посмотришь на этих водил в маршрутках и думаешь, как такие неадекватные деятели людей возят, им то и скот нельзя доверить.

  • Tempest EL

    Tempest EL
    1 час назад

    Ничего не поняла. Прокатил ребенка до конечной, он вообще в курсе какие морозы на улице и может такое быть что он не знает как обратно добираться.. Конечно все понятно, есть почти у всех телефонная связь и возможно он сумеет позвонить родителям, но сам факт такого свинства! ты скот настоящий, а не человек- еще и женщину швырнул, ударил...Вообще в шоке, хотя я редко чему удивляюсь.. конечно была бы там просто заплатила бы этих вонючих 20р что б глотку не рвал- не желаю ему не то что бы с его детьми так не произошло, а вообще таким разможаться не желаю.

  • atasy

    atasy
    1 час назад

    Чмошник

  • atasy

    atasy
    1 час назад

    Чмошник

  • Энн

    Энн
    1 час назад

    Что за урод??? Не каждый ребенок найдет дорогу домой с конечной. Да еще зимой, в морозы. Надеюсь, правоохранительные органы на это тоже отреагируют. Все равно что ребенка завести в лес и там оставить ((((

  • Oldlord

    Oldlord
    54 минуты назад

    Хм...

    Если всё так и было, как описано, водятел ещё тот урод!

    И не факт, что на карте школьника средств не было.

    Сам частенько пытаюсь новой картой рассчитываться в автобусах.

    Так у них прибор либо не срабатывает, либо срабатывает раза с третьего-четвёртого.

    Подумываю предлагать им (водителям) альтернативу: либо расчёт по карте, либо пусть сдачу с двухтысячной купюры ищут.

  • Викторовна

    Викторовна
    46 минут назад

    Была со мной та же ситуация летом, когда прибор не сработал. Мне нахамили, заставили заплатить. Заплатила, не стала спорить.

  • Викторовна

    Викторовна
    45 минут назад

    А за такие инциденты с детьми надо строго наказывать водителей!

  • Prokaznik

    Prokaznik
    3 минуты назад

    Да че вы всему верите,прям избил её по голове,народ у нас пошел тоскливый.Может нахамила водиле,ну тот и выкинул ее с автобуса,ну она и решила поджарить обстоятельства.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 минута назад

    Дежавю? Билль о морали и этике в СМИ.

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