В Благовещенске водитель автобуса ударил пассажирку

Фото: vympel.msk.ru

В Благовещенске в одном из автобусов водитель отобрал у ребенка школьную карту и несколько раз ударил по голове женщину, которая заступилась за мальчика. Об этом корреспонденту Амур.инфо рассказала сама пострадавшая. Она обратилась в полицию.

По словам Ольги, происшествие случилось 26 января в районе КПП. «На одной из остановок мальчик восьми-девяти лет пытался рассчитаться школьной картой. Водитель проверил карту электронным устройством и заявил, что на ней нет средств. Потом забрал карту у мальчика. И ребенок поехал дальше», – поделилась женщина.

На конечной остановке она выходила последней, а мальчик всё стоял. Ольга попыталась выяснить у водителя, почему тот забрал карту и какое он имеет на это право. Потребовала, чтобы он вернул ребенку проездной.

«Водитель открыл пассажирскую дверь, а сам с картой вышел через свою дверь. Мальчик в это время успел выйти из автобуса, водитель вернул ему карту, и мальчик пошел пешком домой. Мне же не удалось самостоятельно выйти, водитель схватил меня за куртку и с криком: "Защитница нашлась!" выкинул меня из автобуса. Я упала на снег, а он нанес мне несколько ударов по голове руками. На помощь никто не пришел, как я ни кричала. После чего сел за руль и поехал дальше по маршруту», – продолжила Ольга.

Женщина позвонила в полицию и написала заявление. Также она рассказала, что позвонила владельцу автобуса, который пообещал разобраться с водителем.

В полиции Благовещенска подтвердили, что 26 января им поступило заявление от местной жительницы, сообщившей, что водитель маршрутки нанес ей телесные повреждения.

Сейчас проводится сбор данных, выясняются обстоятельства происшедшего.