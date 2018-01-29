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29января
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Турпоток в Приамурье в 2017 году вырос на 21 тысячу человек

Турпоток в Приамурье в 2017 году вырос на 21 тысячу человек
Фото: amurobl.ru

Губернатору Амурской области Александру Козлову представили предварительные данные, касающиеся состояния туристической отрасли в Приамурье в 2017 году. Общий турпоток в регионе преодолел отметку в 412 тысяч человек, превысив показатель 2016 года на 21,8 тысячи человек.

Из этих 412 тысяч человек Приамурье посетили 286 тысяч российских граждан и порядка 95 тысяч иностранных. Остальные – туристы, отправившиеся из Амурской области за рубеж или в туры по России.

Ожидается, что в 2018 году Приамурье посетят на 10 тысяч иностранных граждан больше, чем в 2017-м, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В 2017 году в регион переселились 495 человек. 308 из них – люди, в разном статусе проживающие на территории Амурской области, 187 граждан – переселенцы из-за рубежа.

Александр Козлов подчеркнул, что специалисты министерства внешнеэкономической деятельности, туризма и предпринимательства области должны постоянно находиться на связи и быть готовы помочь переселенцам. «С каждым гражданином нужно работать персонально», – сказал губернатор.

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#туризм

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