Пострадавшая сторона ждет максимального срока водителю, сбившему людей в районе ОКЦ

Мария, девушка выжившая после аварии в районе ОКЦ, ждет от суда максимального срока водителю, который 6 мая 2017 года сбил насмерть ее молодого человека. В понедельник, 29 января, в Благовещенском городском суде ожидается вынесение приговора по делу об этом ДТП.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», вечером 6 мая автомобиль, ехавший на большой скорости сбил юношу и девушку, переходивших улицу Ленина. Юноша скончался, а девушка получила травмы. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, его разыскивали, после чего он явился с повинной. В октябре судебное следствие почти завершилось, однако у пострадавшей стороны появилась свидетельница, которая показала, что подсудимый выпивал в день аварии. Расследование возобновили. Защита также привела свидетеля – приятеля подсудимого, который утверждал, что водитель не пил. Однако данные биллинга телефонных звонков разошлись с его показаниями.

В последнем слове подсудимый полностью раскаивался в содеянном и просил дать ему условный срок.

«За убийство не могут дать условное наказание, – убеждена девушка. – Пусть это несчастный случай, если по правилам. Но нельзя же дать условно, даже при огромном его желании».

Мария рассказала, что на суде ее потрясло, когда водитель стал отрицать, что во время ДТП он был в состоянии опьянения. «Если человек был трезв и поступил вот так – пересек двойную сплошную, поехал на красный, превысил скорость, то есть нарушил все возможные правила! Если он не был пьяным в тот момент, то он в моем понимании был психически невменяемым», – считает Мария.

«Сейчас для меня все перекрестки страшные», – призналась девушка. Долгое время ее через дорогу переводил младший брат.

Ранее отец молодого человека, погибшего в аварии, также сообщил журналистам, что надеется, что водителю дадут более пяти лет. Выдвинутый гособвинением срок в четыре с половиной года он считает недостаточным.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, виновнику ДТП в Уголовном кодексе предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 2 до 7 лет.