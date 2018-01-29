Губернатор Амурской области пригласит самого везучего амурчанина на чашку кофе

Губернатор Амурской области приглашает амурчан поучаствовать в розыгрыше, который он проводит в своем аккаунте в Instagram. Самый везучий участник, которого выберет компьютер, получит в качестве подарка встречу с Александром Козловым. «Приглашу вас на чашку кофе…» – написал глава региона в соцсети.

Такой розыгрыш губернатор решил провести после того, как в Instagram была опубликована информация о том, что он подарил курсанту Амурского филиала МГУ имени адмирала Невельского свои часы. Это был главный приз лотереи, проводимой в ОКЦ ко Дню студента.

Под этой публикацией губернатор спросил: «Хотите устроим небольшую лотерею для подписчиков? Если "за", то ставьте + в комментариях, посмотрим, сколько нас». В итоге под текстом появилось порядка 800 комментариев со знаком плюс.

«Признаться, не ожидал такого большого отклика по поводу небольшого розыгрыша. Ну что ж, как и обещал, начинаем!» – написал в новом посте Александр Козлов.

По условиям розыгрыша, участникам необходимо быть подписанным на страничку губернатора в Instagram, поставить лайк к публикации и отметить в комментариях трех друзей. Победителя объявят 8 февраля, его выберет специальная интернет-программа случайным образом.

«И главное, о призе! Часов у меня больше нет, но есть другая вещь, которой, наверное, был бы рад любой… Но, немного подумав, принял решение подарить эту вещь одному хорошему человечку без всяких розыгрышей. Надеюсь, когда все случится, вы поддержите меня в этом решении! А главным призом сейчас станет наша встреча! Приглашу вас на чашку кофе, расскажу о своей работе и с радостью услышу о вашей. Хорошо проведем время», – написал глава региона.