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29января
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Губернатор Амурской области пригласит самого везучего амурчанина на чашку кофе

Губернатор Амурской области пригласит самого везучего амурчанина на чашку кофе

Губернатор Амурской области приглашает амурчан поучаствовать в розыгрыше, который он проводит в своем аккаунте в Instagram. Самый везучий участник, которого выберет компьютер, получит в качестве подарка встречу с Александром Козловым. «Приглашу вас на чашку кофе…» – написал глава региона в соцсети.

Такой розыгрыш губернатор решил провести после того, как в Instagram была опубликована информация о том, что он подарил курсанту Амурского филиала МГУ имени адмирала Невельского свои часы. Это был главный приз лотереи, проводимой в ОКЦ ко Дню студента.

Под этой публикацией губернатор спросил: «Хотите устроим небольшую лотерею для подписчиков? Если "за", то ставьте + в комментариях, посмотрим, сколько нас». В итоге под текстом появилось порядка 800 комментариев со знаком плюс.

«Признаться, не ожидал такого большого отклика по поводу небольшого розыгрыша. Ну что ж, как и обещал, начинаем!» – написал в новом посте Александр Козлов.

По условиям розыгрыша, участникам необходимо быть подписанным на страничку губернатора в Instagram, поставить лайк к публикации и отметить в комментариях трех друзей. Победителя объявят 8 февраля, его выберет специальная интернет-программа случайным образом.

«И главное, о призе! Часов у меня больше нет, но есть другая вещь, которой, наверное, был бы рад любой… Но, немного подумав, принял решение подарить эту вещь одному хорошему человечку без всяких розыгрышей. Надеюсь, когда все случится, вы поддержите меня в этом решении! А главным призом сейчас станет наша встреча! Приглашу вас на чашку кофе, расскажу о своей работе и с радостью услышу о вашей. Хорошо проведем время», – написал глава региона.

Просмотров всего: 2439

#жизнь #областная власть

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Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Саня жжёт.

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    больно надо-кофе эрзац

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Согласен. Лучше водки выпить с Трушем.

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    золотые слова

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Чтобы випить водки с Трушем даже в Инстаграм не надо регистрироваться. Нужно просто намекнуть ему.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Tуман

    Согласен. Лучше водки выпить с Трушем.



    Третьим возьмёте?

  • Дональд Трамп

    Дональд Трамп
    2 часа назад

    Хайпожор.

  • ВП

    ВП
    2 часа назад

    А как он подстрахуется, если самый везучий не захочет (передумает в последний момент) пить с ним чай?

  • 1_one_1

    1_one_1
    2 часа назад

    Круто, надо попытать удачу!

  • 1_one_1

    1_one_1
    2 часа назад

    Круто, надо попытать удачу!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Работать надо..А не играцца,и чаи распивать....

  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад

    Если продавать такие встречи, то наверное можно и бюджет области пополнить. Вопрос только в одном, а что к губернатору на личную втсречу записаться нельзя?Откуда такой ажиотаж? 800 человек? Или дело не в губернаторе, а все таки в кофе?

  • zapravdy

    zapravdy
    2 часа назад

    Губернатор таким образом решил увеличить число своих подписчиков?! Лучше бы работал. На "Раба с галер" он явно не тянет. А вот область во всех рейтингах тянет вниз и люди бегут от этого беспридела!

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Тут нужна программа по определению дебильности участпиков.

    Даже губер не ожидал количеству "окуней на блесну".

  • Аня2828

    Аня2828
    2 часа назад

    щас труш подлючится - слюнями на всех будет орать быдловоз

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    1 час назад

    Деловыми людям такая встреча только на пользу, если таковым повезет. Не понимаю для чего колупам коз носовых и боярышникозависимым встреча нужна с владыкой дальневосточной. Лично для меня, это отличная возможность а чашечкой кофе зачитать предложение по запланированным проектом

  • Oldlord

    Oldlord
    40 минут назад

    Аня2828

    щас труш подлючится - слюнями на всех будет орать быдловоз



    Вот я ржать буду, если Труш выиграет это чаепитие! )))



  • Tуман

    Tуман
    39 минут назад

    Победитель уже определён. Это шоу.

  • Oldlord

    Oldlord
    39 минут назад

    dushniy_kontakter

    Деловыми людям такая встреча только на пользу, если таковым повезет. Не понимаю для чего колупам коз носовых и боярышникозависимым встреча нужна с владыкой дальневосточной. Лично для меня, это отличная возможность а чашечкой кофе зачитать предложение по запланированным проектом



    Предложение так же с ошибками написано, как и этот комментарий?



  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    26 минут назад

    Ну вот, а меня не будет 8 февраля в городе. Придется кофе пить в другом месте и с другими людьми)))))))

  • Tуман

    Tуман
    22 минуты назад

    И меня не будет.

  • Oldlord

    Oldlord
    14 минут назад

    Марина Синельникова

    Ну вот, а меня не будет 8 февраля в городе. Придется кофе пить в другом месте и с другими людьми)))))))





    Туман

    И меня не будет.



    Думаю, сей факт не очень огорчит вас! )



  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    14 минут назад

    Tina22

    Если продавать такие встречи, то наверное можно и бюджет области пополнить. Вопрос только в одном, а что к губернатору на личную втсречу записаться нельзя?Откуда такой ажиотаж? 800 человек? Или дело не в губернаторе, а все таки в кофе?



    он про то, что приз - кофе с ним, просто позже сказал, люди расчитывали на часы или что-то такое ... ценное.

  • икс7

    икс7
    12 минут назад

    что только не придумают губернаторы для пиара

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    12 минут назад

    Аня2828

    щас труш подлючится - слюнями на всех будет орать быдловоз



    нравятся мне работники администрации

    как маршрутки так быдловозами называют, народ - быдлом

    а как припекает, так сразу за "мы" среди народа прячутся. Тамбовский волк вам "мы"

  • Tуман

    Tуман
    4 минуты назад

    Oldlord

    Марина Синельникова

    Ну вот, а меня не будет 8 февраля в городе. Придется кофе пить в другом месте и с другими людьми)))))))





    Туман

    И меня не будет.



    Думаю, сей факт не очень огорчит вас! )



    Губернатор может расстроиться.

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