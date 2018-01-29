«Альфа-канал» набирает ведущих: к 17-летию телекомпания готовит конкурсы для зрителей

«Альфа-канал» 12 февраля 2018 года отпразднует 17-летие. Для зрителей в преддверии дня рождения телекомпания подготовила сразу несколько акций и конкурсов. Среди них – «Народный ведущий» и энкаунтер.

День рождения «Альфа-канал» традиционно отпразднует днем самоуправления. 13 февраля в эфир выйдут программы, которые проведут зрители. Акцию «Народный ведущий» проводят с 2006 года. За это время десятки благовещенцев смогли попробовать себя в телевизионном эфире. Для двоих конкурс оказался судьбоносным – благодаря ему свою телевизионную карьеру начали ведущий «Альфа-новостей» Александр Чернобаев и ведущая «Новостей экономики» Валентина Абрамова.

Кастинг на конкурс «Народный ведущий» пройдет 3 февраля в 10:00 в редакции телекомпании «Альфа-канал» по адресу: улица Шимановского, 27, 4 этаж. Единственное условие – участие в отборе могут принять только совершеннолетние. Конкурсанты должны принести свое фото. Анкета заполняется на месте. Каждого пришедшего ждет собеседование. Те, кто пройдет первый этап отбора, попадут на телевизионные пробы, после чего редакция выберет народных ведущих.

В конкурсе «Народный ведущий» в 2018 году участвуют программы: «Альфа-новости», «Благовещенск: инструкция по применению», «Новости экономики», «Сканер» и «Простые вопросы».

Победителя определят по результатам голосования, которое пройдет на сайте Амур.инфо. Первая тройка, набравшая большее количество голосов, получит призы от телекомпании «Альфа-канал».

Еще один праздник для зрителей «Альфа-канал» устроит 17 февраля. В этот день в ТРЦ «Острова» проведут энкаунтер. Заявки на игру принимают до 14 февраля по телефону 222-700. В каждую команду могут войти от 5 до 10 человек.

Сразу несколько конкурсов телекомпания проведет в социальных сетях. Условия будут опубликованы в аккаунте «Альфа-канала» в Инстаграме.