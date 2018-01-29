Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:10 1

В школах Амурской области возобновились занятия

В школах Амурской области возобновились занятия
Фото: moi-portal.ru

В понедельник, 29 января, школьники Амурской области вышли на уроки после вынужденных каникул. Учебный процесс был приостановлен из-за сильных морозов. Учащихся перевели на дистанционное обучение.

Первые сообщения о приостановке занятий в области появились неделю назад, когда температура ночами опускалась до минус 50 градусов. Сначала в некоторых школах из-за морозов разрешили не посещать занятия ученикам начальных классов, затем в ряде школ отменили уроки для всех учеников.

В общей сложности за неделю уроки были отменены почти в 90 школах, расположенных на территории 13 муниципальных образований Амурской области, сообщает региональный минобр.

Просмотров всего: 275

#дети #погода #природа #школа

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    во многих школах детей по пол-класса

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Без похолоданий: прогноз погоды в Амурской области на 30 января
Общество

От минус 16 до 30: прогноз погоды в Приамурье на 29 января
Общество 2

Ночью снова морозы: прогноз погоды в Приамурье на 29 января
Культура 6

Праздник мороженого собрал в амурском музее более 700 сладкоежек