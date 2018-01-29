В школах Амурской области возобновились занятия

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Первые сообщения о приостановке занятий в области появились неделю назад, когда температура ночами опускалась до минус 50 градусов. Сначала в некоторых школах из-за морозов разрешили не посещать занятия ученикам начальных классов, затем в ряде школ отменили уроки для всех учеников.

В общей сложности за неделю уроки были отменены почти в 90 школах, расположенных на территории 13 муниципальных образований Амурской области, сообщает региональный минобр.