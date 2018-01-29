Житель Китая пытался вывезти из Благовещенска фрагменты бивней мамонта в нижнем белье

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Благовещенский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданина КНР Ма Вэйбо. Мужчина пытался провезти через границу бивни мамонта, спрятав их в нижнем белье.

В августе 2017 года мужчина следовал через смешанный пункт пропуска Благовещенской таможни в Китай. В ходе таможенного контроля работник таможни обнаружил у него 59 фрагментов бивней мамонта весом 2,38 килограмма. Китаец спрятал их в полиэтиленовом пакете в районе паха. Стоимость товара составила 2 380 рублей.

Свою вину гражданин Китая признал, пояснив, что спрятал фрагменты бивней, так как не знал, можно ли провозить их через границу.

В итоге мужчину признали виновным в «сокрытии товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров». Товар у него конфисковали.