Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:40 4

Житель Китая пытался вывезти из Благовещенска фрагменты бивней мамонта в нижнем белье

Житель Китая пытался вывезти из Благовещенска фрагменты бивней мамонта в нижнем белье
Фото: www.teleport2001.ru

Благовещенский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданина КНР Ма Вэйбо. Мужчина пытался провезти через границу бивни мамонта, спрятав их в нижнем белье.

В августе 2017 года мужчина следовал через смешанный пункт пропуска Благовещенской таможни в Китай. В ходе таможенного контроля работник таможни обнаружил у него 59 фрагментов бивней мамонта весом 2,38 килограмма. Китаец спрятал их в полиэтиленовом пакете в районе паха. Стоимость товара составила 2 380 рублей.

Свою вину гражданин Китая признал, пояснив, что спрятал фрагменты бивней, так как не знал, можно ли провозить их через границу.

В итоге мужчину признали виновным в «сокрытии товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров». Товар у него конфисковали.

Просмотров всего: 479

#жизнь #закон #таможня

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    кто алмазы-а кто мамонта

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Представил бивень мамонта в нижнем белье...

  • Страйкер

    Страйкер
    2 часа назад

    в очке надо было

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    58 минут назад

    Что это у вас там выпирает? Я вам так понравился или вы контрабанду везёте?

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 19

Губернатор Амурской области пригласит самого везучего амурчанина на чашку кофе
Общество 2

Туристической компании «Амуртурист» исполнилось 53 года
Культура 6

Праздник мороженого собрал в амурском музее более 700 сладкоежек
Общество 66

Против заключивших однополый брак россиян МВД завело дело