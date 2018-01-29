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29января
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Ракету-носитель «Союз-2.1а» вывезли на стартовый комплекс космодрома Восточный

Ракету-носитель «Союз-2.1а» вывезли на стартовый комплекс космодрома Восточный
Фото: Сергей Селезнёв

На космодроме Восточный началась активная подготовка к третьему пуску, который запланирован на 1 февраля. Утром 29 января ракету-носитель «Союз-2.1а» вывезли на стартовый комплекс. Первый стартовый день на космодроме Восточный проходит штатно, сообщил директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Константин Чмаров.

«Первый стартовый день – это вывоз, установка в систему, проверка, стыковка всех коммуникаций, заправочных систем. Это автономные проверки систем и космического аппарата, и ракеты-носителя, и разгонного блока. Основное содержание первого дня – это генеральные испытания и контроль результатов», – рассказал Константин Чмаров.

Впереди два стартовых дня. На космодроме до 1 февраля предстоит провести комплекс работ. Заправка запланирована на утро 1 февраля, пуск – на 11:07:18 по амурскому времени.

«Основное решение Госкомиссия приняла, идем на пуск», – подытожил Константин Чмаров.

Накануне на космодроме завершили общую сборку ракеты. 1 февраля «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» выведет в космос российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и 4, а также 9 спутников попутной полезной нагрузки.

Этот пуск станет третьим в истории Восточного. Изначально он был запланирован на декабрь 2017 года, но из-за нештатной ситуации, возникшей во время второго пуска, дату решили перенести.

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#космодром #космос #технологии

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