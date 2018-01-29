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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: развитие спортивной гимнастики

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: развитие спортивной гимнастики

В дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» днем 29 января вндущие Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов поговорят с директором ДЮСШ № 7 Благовещенска Сергеем Штаненко о том, как Благовещенск стал площадкой для развития международных отношений в области спортивной гимнастики.

Вечером в эфир «Эха» выйдет очередной выпуск программы «Спорный вопрос». Ведущие Светлана Казачинская и Наталья Овсийчук будут выяснять, удобный ли город Благовещенск и что такое комфортная городская среда.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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