В Свободном прошёл дальневосточный чемпионат по авторалли

Фото: пресс-служба Свободного

С 26 по 28 января в окрестностях города Свободного состоялся первый этап дальневосточных соревнований по авторалли. На гонки «Aмyp-Зeя 2018» съехались любители скорости из Приморья, Свободного, Благовещенска, Хабаровска и Якутска.

Свободный уже не первый раз принимает у себя подобные гонки. По словам организаторов Сергея и Оксаны Денисовых, в масштабных соревнованиях принял участие 21 экипаж. Все автомобили разделены на два класса — переднеприводные машины и полноприводные.

Чтобы одержать победу над соперниками, гонщикам нужно было пройти по три спецучастка за наименьшее время. Преодолевать трассы спортсменам пришлось не только днем, но и в ночное время.

Официальный старт был назначен на 26 января с центральной площади Свободного. В этот же день чемпионат продолжился на озере Большая Бардагонка, на следующий день гонщики переместились на Пёрский водозабор. В финальный день соревнования прошли на реке Зее в районе спасательной станции. Гонки обошлись без серьезных аварий и травм участников.

Вечером 28 января в актовом зале администрации Свободного прошла церемония награждения призеров и победителей.

В классе R2 третье место заняли участники из Завитинска и Свободного, второе место заняли благовещенцы, первое место у участников из Свободного.

Класс N 4: бронза у экипажа из Якутска, серебро отправилось в Благовещенск, а победителем стал экипаж из Владивостока.

В командном зачете места распределились следующим образом: 3 место – команда Stihia-GT(Благовещенск), 2 место – Pit-Stop (Cвободный), 1 место – Subaru Racing Team (Благовещенск).