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29января
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сегодня, 10:59 0

Следователи начали проверку по факту происшествия на котельной в Зейском районе

Следователи начали проверку по факту происшествия на котельной в Зейском районе
Фото: tmb.news

Следственный отдел по городу Зея организовал доследственную проверку по факту получения ожогов работником котельной в Зейском районе. Происшествие случилось 28 января на лесоперевалочном комбинате. Там взорвался котел. Гражданина Узбекистана с сильными ожогами доставили в больницу.

Как сообщает амурское следственное управление, в ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований охраны труда со стороны руководства котельной. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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#происшествия

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