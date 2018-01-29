Следователи начали проверку по факту происшествия на котельной в Зейском районе
Следственный отдел по городу Зея организовал доследственную проверку по факту получения ожогов работником котельной в Зейском районе. Происшествие случилось 28 января на лесоперевалочном комбинате. Там взорвался котел. Гражданина Узбекистана с сильными ожогами доставили в больницу.
Как сообщает амурское следственное управление, в ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований охраны труда со стороны руководства котельной. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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