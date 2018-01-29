В Зейском районе работник получил ожоги при взрыве парового котла

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В Зейском районе взорвался паровой котел на лесоперевалочном комбинате. В результате аварии пострадал один работник – гражданин Узбекистана. С сильными ожогами его доставили в больницу.

«Комбинат расположен не в городе, а в районе, – пояснил глава районной администрации Андрей Ложечкин. – Пострадавший работал на комбинате на законных основаниях. С 60 % ожогов его доставили в центральную районную больницу, он находится под аппаратом. Завтра пострадавшего отправят в Благовещенск, в ожоговый центр».

В министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности сообщили, что на частной котельной на базе ОАО «Зейский лесоперевалочный комбинат» произошел хлопок паровоздушной смеси в котле. В результате пострадал мужчина 1972 года рождения. Ему поставили диагноз: ожег легких и верхних дыхательных путей. Пострадавшего доставили в Зейскую ЦРБ. Помещение котельной не повреждено.