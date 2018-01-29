Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:54 2

В Зейском районе работник получил ожоги при взрыве парового котла

В Зейском районе работник получил ожоги при взрыве парового котла
Фото: nv.ua

В Зейском районе взорвался паровой котел на лесоперевалочном комбинате. В результате аварии пострадал один работник – гражданин Узбекистана. С сильными ожогами его доставили в больницу.

«Комбинат расположен не в городе, а в районе, – пояснил глава районной администрации Андрей Ложечкин. – Пострадавший работал на комбинате на законных основаниях. С 60 % ожогов его доставили в центральную районную больницу, он находится под аппаратом. Завтра пострадавшего отправят в Благовещенск, в ожоговый центр».

В министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности сообщили, что на частной котельной на базе ОАО «Зейский лесоперевалочный комбинат» произошел хлопок паровоздушной смеси в котле. В результате пострадал мужчина 1972 года рождения. Ему поставили диагноз: ожег легких и верхних дыхательных путей. Пострадавшего доставили в Зейскую ЦРБ. Помещение котельной не повреждено.

Просмотров всего: 1361

#Зея #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Nikodim

    Nikodim
    4 часа назад

    фото точно соответствует последнему предложению?

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    3 часа назад

    Идиот воду упустил,а потом добавил?Это не кизяком топить

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 4

В Благовещенске произошло тройное ДТП с маршрутным автобусом

Происшествия 4

В Благовещенске попало на видео нарушение ПДД пассажирским автобусом
Происшествия 13

В Благовещенске водитель автобуса ударил пассажирку
Происшествия 7

Пострадавшая сторона ждет максимального срока водителю, сбившему людей в районе ОКЦ