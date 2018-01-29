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29января
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сегодня, 09:35 14

В России больше всего подержанных автомобилей продано в Амурской области

В России больше всего подержанных автомобилей продано в Амурской области
Фото: AutoBox

Аналитики провели исследование и составили рейтинг региональных рынков по объемам продаж автомобилей с пробегом. Мониторинг проводился за 2017 год. В итоге на первом месте оказалась Амурская область, пишет «Автостат Инфо».

За прошлый год в Приамурье продали 357 621 автомобиль с пробегом. Это на 3,6 % меньше, чем было реализовано в 2016 году (370 901 машина). Но при этом Амурская область попала на самый верх рейтинга. На местном рынке подержанных авто наибольшим спросом пользуется Toyota Corolla. Эта модель возглавила годовой рейтинг продаж с результатом 48 855 машин – меньше на 6,3 %, чем в 2016 году.

Московская область стала второй в рейтинге регионов. Местные покупатели приобрели здесь за год 292 051 авто с пробегом. Москва заняла в этом рейтинге третье место – 268 659 машин.

Всего в России, по данным «Автостат Инфо», за год было продано 5 26 7 548 автомобилей с пробегом – это на 1,7 % больше, чем за 2016 год (5 180 160 авто).

Просмотров всего: 1574

#транспорт

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • IG

    IG
    5 часов назад

    Это просто опечатка была...

  • Vlad73

    Vlad73
    5 часов назад

    Почти 1000 авто в день, что то много для Амурской области.

  • Victrix

    Victrix
    5 часов назад

    Vlad73

    Почти 1000 авто в день, что то много для Амурской области.



    Это вместе с великами и электрочайниками.

  • Stator

    Stator
    5 часов назад

    Странная цифра.А сколько всего авто стоит на учёте в области? Население приамурья около 800 тыс, если вычесть пенсионеров и детей, сколько останется народа. Получается каждый кто имеет авто поменял его )))

  • DimonS

    DimonS
    5 часов назад

    Вообще-то написано ПРОДАНО, а не КУПЛЕНО. Так что думайте сами.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Кто-то лажает! ©

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Каждый день тыща!

    Что-то не видно около ГАИ таких скоплений авто.

    Впрочем, чему удивляться? Сейчас в России всё изумительно. Так и хочется жыть.

  • Геральт

    Геральт
    4 часа назад

    357 тыщ авто? в день по тыще автомобилей?

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    3 часа назад

    В СССР были приписки, но стеснялись, а сейчас что происходит? Все что бы понравилось ненасытной Москве. ВРАНЬЕ.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Один продал, другой купил, всё те же машины по рукам ходят.

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    Сергей Труш

    Один продал, другой купил, всё те же машины по рукам ходят.



    ерунду опять говорите товарищ...

    мы за 2017 год купили 4 единицы техники, и все ввезли из-за границы..и таких людей очень много...так, что не только круговорот одних и тех же машинок присутствует в ам.обл.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Кайзер

    Труш - объелся грушь....



    ещё будут пословицы и поговорки?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    хорошо, продолжай, интересно ж

  • икс7

    икс7
    37 секунд назад

    Продал свою машину в этом году, езжу на автобусе, так выгодней, но не удобно

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