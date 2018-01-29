В России больше всего подержанных автомобилей продано в Амурской области

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За прошлый год в Приамурье продали 357 621 автомобиль с пробегом. Это на 3,6 % меньше, чем было реализовано в 2016 году (370 901 машина). Но при этом Амурская область попала на самый верх рейтинга. На местном рынке подержанных авто наибольшим спросом пользуется Toyota Corolla. Эта модель возглавила годовой рейтинг продаж с результатом 48 855 машин – меньше на 6,3 %, чем в 2016 году.

Московская область стала второй в рейтинге регионов. Местные покупатели приобрели здесь за год 292 051 авто с пробегом. Москва заняла в этом рейтинге третье место – 268 659 машин.

Всего в России, по данным «Автостат Инфо», за год было продано 5 26 7 548 автомобилей с пробегом – это на 1,7 % больше, чем за 2016 год (5 180 160 авто).