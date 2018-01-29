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От минус 16 до 30: прогноз погоды в Приамурье на 29 января

От минус 16 до 30: прогноз погоды в Приамурье на 29 января
Фото: wallpapers.99px.ru

В Амурской области 29 января будет малооблачно, без осадков. На севере ожидается небольшая облачность, местами по востоку пройдет слабый снег. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду.

Температура по области составит минус 17…22 градуса, местами по северным районам термометры покажут 25…30 градусов мороза.

В Благовещенске будет малооблачно, осадков синоптики не прогнозируют. Северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Термометры покажут 16…18 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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