От минус 16 до 30: прогноз погоды в Приамурье на 29 января

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В Амурской области 29 января будет малооблачно, без осадков. На севере ожидается небольшая облачность, местами по востоку пройдет слабый снег. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду.

Температура по области составит минус 17…22 градуса, местами по северным районам термометры покажут 25…30 градусов мороза. В Благовещенске будет малооблачно, осадков синоптики не прогнозируют. Северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Термометры покажут 16…18 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL