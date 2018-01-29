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29января
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Мысль о жизни россиян не дает спать министру экономразвития Орешкину: обзор прессы

Мысль о жизни россиян не дает спать министру экономразвития Орешкину: обзор прессы
Фото: nation-news.ru

Россиянку с алмазами в нижнем белье задержали в Домодедове; в английском городке на ветки деревьев установили шипы, чтобы защититься от птиц; женщину на собачьей упряжке сбил в Москве автомобиль полиции. О чем пишет пресса, рассказывает в обзоре ведущий Авторадио-Благовещенск Павел Савинкин.

Вам статья

Глава российского Министерства экономического развития Максим Орешкин рассказал о причинах своей бессонницы, пишет еженедельник «Аргументы неделi». На одной из сессий экономического форума в Давосе его, в частности, спросили, какая мысль мешает ему уснуть ночью. «Качество жизни в российских городах», – ответил на это Орешкин. Его беспокоит, что талантливые молодые люди изъявляют желание переехать на работу в другие страны, что отрицательно сказывается на конкурентоспособности России.

Хотя в свете сегодняшней борьбы с коррупционерами и скорых выборов не спать, думаю, мешают мысли, что за ним скоро придут.

Летят утки

В заметке из «Панорамы» вы прочтете о том, что в одном из городков Англии на ветках деревьев разместили острые шипы, которые не позволяют птицам – будь то безобидные воробьи и синицы, будь то крикливые вороны и сороки – рассаживаться на растениях. Суть этого нововведения в том, что птички, извините, гадят на припаркованные автомобили, что не доставляет удовольствия владельцам. Идя навстречу пожеланиям автолюбителей, городские власти и потратились на острые шипы. В газете еще пишут про протесты «зеленых». Но, чтобы меня не увлекло в сторону комментария по поводу цвета, переключусь на другую газету.

Напишут же такое

В «Собеседнике» прочёл о том, что в Москве под служебный автомобиль полиции попала 64-летняя женщина. Дело житейское, случается, что женщины попадают под машины, но эта дама не просто переходила улицу в неположенном месте – она вообще ехала на санях, запряженных собаками! По Москве! Одна из собачек, видимо, привыкшая к безмолвию тундры, чего-то испугалась и резко изменила направление движения. Тут-то на них и налетела машина полиции. Женщина-погонщик отделалась ушибами.

Полный абзац

Далее «Убойная сила», давненько она не попадала в поле нашего зрения. Здесь о том, что в аэропорту Домодедово задержали россиянку, которая пыталась вывезти в Израиль ограненные алмазы на сумму более 8 миллионов рублей. Спрятать камни общим весом 440 карат дама пыталась, извините за пикантную подробность, в трусах. Почему таможенники обратили на женщину внимание, не говорится. Но вы же понимаете, что у опытных таможенников нюх на контрабанду.

На посошок

Напоследок газета «Труд-7» с забавным сообщением о том, как некий немец, томимый жаждой, решил выпить пива. Но под рукой не оказалось ни открывашки, ни перочинного ножа, и тогда он начал ковырять пробку бутылки газовым баллончиком. Сумел ли он открыть бутылку – не говорится, а вот баллончик, начиненный перцовым газом, рванул. При этом происходило всё в переполненном кинотеатре – более 200 зрителей хорошо всплакнули, хотя содержание фильма с постоянным рефреном Das ist Fantastisch! слёз не предполагал.

Просмотров всего: 768

#СМИ

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Комментарии
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  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    6 часов назад

    Видел он всех Россиян в одном месте, свои проблемы решает, карман набивает да детей определяет в Англии или Америки-вот он о чем думает.

  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    клиника

  • ay

    ay
    6 часов назад

    "Кормить надо лучше, тогда не улетят" (Александр II. реклама Банка "Империал". из суровых 90-ых)

  • Саймон

    Саймон
    6 часов назад

    Не бережет себя Максимка ... ночами не спит, все о России думает!

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    5 часов назад

    не спит бедолага, всё думает как бэ, ещё сильнее обобрать это росцийское быдло

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