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28 января 2018, 21:50 0

Пропавшую девушку из Читы разыскивают в Амурской области

Пропавшую девушку из Читы разыскивают в Амурской области
Фото: vk.com

В Приамурье разыскивают девушку, ушедшую из родительского дома в Чите. С 18-летней Софией Эповой родные не могут связаться с 24 января. Информация о розыске размещена в социальных сетях в группе поискового отряда имени Кости Долгова.

«24 января Эпова София Владимировна ушла из дома в г. Чита в 15.30. Последний раз видели в поезде Чита – Благовещенск. Сошла на станции г. Белогорск 26 января около 4:30», – сообщается на странице поискового отряда.

София Эпова родилась 10.03.1999 года. Рост девушки около 160-165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные, стрижка каре, глаза зеленые. Из особых примет – родинка с правой стороны у носа и шрам на шее от ожога.

Журналистам «Комсомольской правды» родные девушки сообщили, что ранее она не была склонна к бродяжничеству, в семье не было ссор. Они предполагают, что Софию на такой поступок мог подтолкнуть кто-то, с кем она познакомилась в соцсетях.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Софии, волонтеры просят звонить в полицию.

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#происшествия

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