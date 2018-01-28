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28 января 2018, 18:32 2

Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: журналист «Дома радио» Денис Блащук

Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: журналист «Дома радио» Денис Блащук

В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет программа «Эхо недели». Ведущие Татьяна Удалова и Екатерина Кузьмина обсудят самые яркие события прошедшей недели с гостем – журналистом службы новостей «Дома радио» Денисом Блащуком.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Просмотров всего: 154

#СМИ

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Gelo

    Gelo
    6 часов назад

    Журналист "Дома радио"?

    А что это за СМИ такое," Дом радио"?

  • Vlad2

    Vlad2
    4 часа назад

    Gelo

    Журналист "Дома радио"? А что это за СМИ такое," Дом радио"?



    эхо Мацквы, такое вот радио

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