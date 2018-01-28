На Восточном завершили сборку ракеты к третьему пуску

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В монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя космодрома Восточный специалисты предприятий Роскосмоса завершили общую сборку ракеты. Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты-носителя, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» выведет в космос российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и 4, а также 9 спутников попутной полезной нагрузки. В настоящий момент ракета космического назначения установлена в транспортно-установочный агрегат и готова к вывозу на стартовый комплекс, который запланирован на 29 января. Такое решение приняли на заседании Государственной комиссии, которая рассмотрела доклады технического руководства.

Ранее пуск ракеты-носителя «Союз-2-1а» с космодрома Восточный одобрили специалисты АО «РКЦ "Прогресс"» на заседании Совета главных конструкторов в Самаре.

1 февраля на амурском космодроме состоится пуск, который был запланирован на декабрь 2017 года. Его перенесли из-за нештатной ситуации, возникшей во время пуска 28 ноября, когда ракета с 19 спутниками, 17 из которых были коммерческими, долетела только до промежуточной орбиты, а затем упала в океан. Причиной неудачного пуска в Роскосмосе назвали «непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя». Чтобы ситуация не повторилась, на космодроме провели целый комплекс организационно-технических мероприятий.

Третий пуск с космодрома Восточный запланирован на 11:07:18 по амурскому времени. Наблюдать за пуском ракеты все желающие смогут со смотровых площадок. Они расположены вдоль федеральной трассы «Амур» на базе кафе неподалеку от ЗАТО Циолковский, Шимановска и в Свободненском районе