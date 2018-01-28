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29января
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28 января 2018, 17:01 2

Ночью снова морозы: прогноз погоды в Приамурье на 29 января

Ночью снова морозы: прогноз погоды в Приамурье на 29 января
Фото: sibnovosti.ru

В Амурское области в ночь на 29 января столбик термометра на большей части территории вновь опустится до минус 39 градусов. Местами морозы ослабнут – ночные температуры будут достигать 26-31 градуса.

29января, по прогнозу синоптиков Амурского гидрометцентра, амурчан ждет переменная облачность, местами по востоку Приамурья пройдет слабый снег. Отдельные районы ночью и в утренние часы накроет морозный туман. Северный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду, местами в порывах скорость будет достигать 12 метров. Ночные температуры – до 39 градусов мороза, дневные – 25-30 ниже нуля.

В Благовещенске 29 января будет малооблачно, осадков не ожидается. Северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Ночью в областной столице будет держаться температура 26-28 градусов, днем потеплеет до 16-18 со знаком минус.

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#погода

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    10 часов назад

    Вот и славно. Люблю морозы.

  • Агамемнон

    Агамемнон
    8 часов назад

    Ну да, морозы. Зима же.

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