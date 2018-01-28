Многодетным семьям дальневосточников дадут льготу на авиаперелет за пределы ДФО
Льготные авиабилеты на перелет за пределы Дальнего Востока многодетным семьям смогут предложить уже в 2018 году. Об этом министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка рассказал в интервью «Российской газете».
Минвостокразвития подготовит до первого марта 2018 года предложение предоставлять многодетным семьям дальневосточников льготу при покупке авиабилета. Всего в округе насчитывается более 74 тысяч многодетных семей. Кроме того, льготные перелеты по внешним направлениям себя полностью оправдывают, отметил министр.
«Только в 2017 году такой привилегией воспользовались 600 тысяч человек – молодые люди и пенсионеры», – добавил Александр Галушка.
Министр по развитию Дальнего Востока отметил, что до первого марта будет внесено изменение в законодательство, которое освободит внутренние воздушные перевозки на Дальнем Востоке от налога на добавленную стоимость. Эти меры могут привести к снижению цен на авиаперевозок и повышению транспортной доступности региона.
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