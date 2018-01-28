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28 января 2018, 16:29 12

Многодетным семьям дальневосточников дадут льготу на авиаперелет за пределы ДФО

Многодетным семьям дальневосточников дадут льготу на авиаперелет за пределы ДФО
Фото: minvr.ru

Льготные авиабилеты на перелет за пределы Дальнего Востока многодетным семьям смогут предложить уже в 2018 году. Об этом министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка рассказал в интервью «Российской газете».

Минвостокразвития подготовит до первого марта 2018 года предложение предоставлять многодетным семьям дальневосточников льготу при покупке авиабилета. Всего в округе насчитывается более 74 тысяч многодетных семей. Кроме того, льготные перелеты по внешним направлениям себя полностью оправдывают, отметил министр.

«Только в 2017 году такой привилегией воспользовались 600 тысяч человек – молодые люди и пенсионеры», – добавил Александр Галушка.

Министр по развитию Дальнего Востока отметил, что до первого марта будет внесено изменение в законодательство, которое освободит внутренние воздушные перевозки на Дальнем Востоке от налога на добавленную стоимость. Эти меры могут привести к снижению цен на авиаперевозок и повышению транспортной доступности региона.

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#Дальний Восток #транспорт #экономика

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Gelo

    Gelo
    9 часов назад

    ...Эти меры могут привести к снижению цен на авиаперевозки... Нихренаподобного!!! Это будет сделано для пополнения карманов владельцев авиакомпаний... Будет тоже самое,что и с отменой бесплатного провоза авиабагажа... Стоимость билетов без багажа осталась в рамках прежних цен с багажом,только теперь ещё плюс багаж... Кто из дальневосточников летает в отпуск без багажа? Кто-то отследил эту ситуацию до принятия закона? Против кого работают депутаты принявшие этот закон? Под чьим началом работают "слуги народа"??? Не забудьте об этом 18 марта!!!

  • krasnova

    krasnova
    9 часов назад

    Чем хуже мой ребенок? Многодетным в школе давали бесплатное молоко, так они это молоко не пили, а ногами давили и смеялись

  • Gorojanka

    Gorojanka
    9 часов назад

    Так у детей итак льгота есть по перелёту. До 21 года льгота и после пенсии. Коль до 21 года льготой воспользоваться не успел, остаётся ждать пенсии)))

  • Хмык

    Хмык
    9 часов назад

    Gorojanka

    Так у детей итак льгота есть по перелёту. До 21 года льгота и после пенсии. Коль до 21 года льготой воспользоваться не успел, остаётся ждать пенсии)))



    Это не главное. Сейчас главное, это проезд по ушам. Дабы обозначить свою заботу о народе.



    А уж что касается Минвостокразвития и лично Галушки... это же самые пресамые лгуны в России.



  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    8 часов назад

    Хмык

    Gorojanka

    Так у детей итак льгота есть по перелёту. До 21 года льгота и после пенсии. Коль до 21 года льготой воспользоваться не успел, остаётся ждать пенсии)))



    Это не главное. Сейчас главное, это проезд по ушам. Дабы обозначить свою заботу о народе.



    Действительно, столько прекрасных новостей. Хочется жить. Верить, бороться с проклятым американским империализмом. От таких новостей люди по ночам просыпаются от счастливого доброго смеха, дарят подарки, целуются взасос.

  • Валерий Петрович

    Валерий Петрович
    8 часов назад

    Уважаемый Рюмкин-Задунайский присоединяюсь к вашему веселью. Жизнь заметно улучшается.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    6 часов назад

    Валерий ПетровичУважаемый Рюмкин-Задунайский присоединяюсь к вашему веселью. Жизнь заметно улучшается.


    Как в известном произведении : "Все чудесатей и чудесатей". А Рюмкин и вправду молодец, жгет напалмом)).

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    6 часов назад

    А денег на льготный билет дадут? Нубы.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    6 часов назад

    Сытая, довольная рожа лица.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    5 часов назад

    Господи! Мелочь то какая)).. тут понимаешь, у Рогозина собаку на частном самолёте, бесплатно летает. А тут всего лишь скидка несущественная.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    Gorojanka

    Так у детей итак льгота есть по перелёту. До 21 года льгота и после пенсии. Коль до 21 года льготой воспользоваться не успел, остаётся ждать пенсии)))



    Налоговая амнистия из той же серии?

    Там долги простили те, которые и так по сроку давности списываются.

    Ох уж эти сказочники.

  • батарейка

    батарейка
    5 часов назад

    И так! Все многодетные в крым!!! На море!

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