Многодетным семьям дальневосточников дадут льготу на авиаперелет за пределы ДФО

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Минвостокразвития подготовит до первого марта 2018 года предложение предоставлять многодетным семьям дальневосточников льготу при покупке авиабилета. Всего в округе насчитывается более 74 тысяч многодетных семей. Кроме того, льготные перелеты по внешним направлениям себя полностью оправдывают, отметил министр.

«Только в 2017 году такой привилегией воспользовались 600 тысяч человек – молодые люди и пенсионеры», – добавил Александр Галушка.

Министр по развитию Дальнего Востока отметил, что до первого марта будет внесено изменение в законодательство, которое освободит внутренние воздушные перевозки на Дальнем Востоке от налога на добавленную стоимость. Эти меры могут привести к снижению цен на авиаперевозок и повышению транспортной доступности региона.